¿Kylie Jenner y Travis Scott planean tener un segundo bebé? [VIDEO y FOTOS]

El anuncio del nacimiento de Stormi causó una gran sorpresa para los hinchas de Kylie Jenner, quienes estuvieron en el limbo porque no se conocía con precisión el motivo por el cual ella se había alejado de los medios y eventos por muchos meses.



Es por ello que una nota de Hollywood Life causó un gran alboroto entre los fans de la empresaria. ¿Qué era? Pues que Kylie Jenner y Travis Scott estarían planeando tener un segundo bebé.



Una fuente del mencionado portal indicó que Kris Jenner, abuela de Stormi, desea que la pareja se tome un tiempo para encargar un nuevo hijo. "Le ruega que disminuya la velocidad. Tanto como Kris y toda la familia adoran a Stormi, pero realmente no quieren ver a Kylie Jenner abrumada", manifestó el informante.



Hay que señalar que Travis Scott y Kylie Jenner no tendrían intenciones de convivir y ser una ‘familia normal’, según Us Weekly.