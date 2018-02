Kylie Jenner: ¿Tyga le guarda resentimiento? Esto respondió el rapero en una entrevista [VIDEO y FOTOS]

Luego de que Kylie Jenner se convirtiera en madre, en el marco de un 'embarazo secreto', muchos posaron sus miradas en Tyga, su expareja. Y es que ambos tuvieron una relación mediática, la cual sigue siendo blanco de muchos rumores y leyendas urbanas.



Incluso se ha llegado a especular que el rapero piensa que es el verdadero padre de la hija de Kylie Jenner. Sin duda, algo sumamente denso de digerir para los hinchas de la musa.



Pero mientras algunos se queman la cabeza con estas habladurías, que tendrían más fantasía que realidad, un programa tuvo al 'ex' de Kylie Jenner y le hizo unas preguntas.



En dicha conversación, Tyga sostuvo que no existe ningún malestar hacia Kylie Jenner, ya que ambos terminaron de una manera amistosa. "No hay resentimiento por ninguna de las dos partes, ni ningún problema entre nosotros", indicó a Everyday Struggle.



El rapero señaló, además, que su romance con Kylie Jenner se llevó "frente al resto del mundo". "La nuestra fue una relación que se desarrolló frente al resto del mundo, y así fueron las cosas", manifestó.