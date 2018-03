Kylie Jenner: Tyga mandó contundente mensaje a quienes dicen que él es el verdadero papá de Stormi [VIDEO]

Cuando Kylie Jenner dio a luz a la pequeña Stormi, un rumor salió y tomó muchas plataformas especializadas y grupos en redes sociales dedicados a la joven empresaria. Este indicaba que Tyga, la expareja de la joven, era en realidad el papá de la niña y no Travis Scott.



De acuerdo con los que creían fervientemente en esta idea, el tiempo que tiene Kylie Jenner con el segundo de los raperos no sería coherente con el periodo de gestación. ¿Acaso la joven integrante del Klan le fue infiel a su pareja o simplemente le 'contrabandeó' un bebé a Travis Scott? Esta y muchas preguntas más invadieron las redes sociales.



Es más, algunos reportes indicaban que Tyga estaba muy pensativo acerca del asunto, y otros no tardaron en señalar que incluso había pedido una prueba de ADN a Kylie Jenner para salir de las dudas. Toda una telenovela.

FIN DE LA HISTORIA

Ante esta avalancha de rumores, Tyga salió al frente para 'poner el parche' de una vez por todas. Por medio de un mensaje en Twitter, el artista urbano aclaró el asunto, pidiendo respeto para Kylie Jenner.



"Nunca he dicho nada sobre el hijo de alguien o de la familia de alguien insinuando que estoy involucrado, y nunca lo haré. Por favor, dejen de difundir historias falsas y de atacar a la familia de la gente. No tengo nada que ver con eso. La gente debería vivir en paz", sostuvo el exgalán de Kylie Jenner.