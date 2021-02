Miguel Ángel Olivares Biaggio, más conocido como Mike Biaggio es un actor y cantante mexicano que alcanzó gran reconocimiento tras participar en la telenovela “El privilegio de amar” y desde ese momento ha desarrollado una gran carrera actoral y el último proyecto en el que participó fue “Te doy la vida” al lado de José Ron y Eva Cedaño.

Este último melodrama ha sido algo diferente para el actor, ya que fue grabado en medio de la pandemia a causa del coronavirus y sin duda, las precauciones que se tomaron fueron al máximo y esto hizo que los interpretes se mantengan estables.

Sin embargo, nadie está salvo de este virus y eso fue lo que pasó con Mike Biaggio que durante el fin de semana comenzó a sentir los síntomas propios de este mal y su esposa, Gloria Sierra publicó el domingo una grabación a través de su cuenta de Instagram –que luego eliminó– en la que pide la colaboración de sus seguidores para poder encontrar el tanque de oxígeno que necesita el actor.

Mike Biaggio se encuentra delicado a causa del COVID-19 (Foto: Televisa)

¿QUÉ PASÓ CON EL ACTOR MIKE BIAGGIO?

Gloria Sierra sorprendió a todos al publicar a través de sus redes sociales que su esposo, el actor Mike Biaggio necesitaba con urgencia un balón de oxigeno, ya que el actor se contagió de COVID-19 y su oxigenación estaba disminuyendo poco a poco.

“Miguel Ángel en la tarde estaba perfecto, se fue a andar en moto, llega como a las 5 de la tarde y me dice: ‘ay como que me cansé mucho, me duele mucho el cuerpo, estoy cansado’. Se viene a acostar a la cama y de pronto ahorita en la noche como a las 8 o así: ‘Oye traigo mucho escalofrío’ y le toco y calentura, le checo la calentura [...] y lo que nos preocupa es la oxigenación que no sube de 90, hace ratito subió a 92, pero igual sigue siendo baja”, comenzó explicando la intérprete de 36 años.

“Le marco a un doctor que está en Monterrey que es doctor covid y me dice que consigamos un tanque de oxígeno para tenerlo porque lo necesita ahorita”, agregó.

Mike Biaggio y su esposa Gloria Sierra (Foto: Instagram)

La actriz compartió que, a pesar de que lo ha intentado a través de varios hospitales, le ha sido imposible conseguir el tanque de oxígeno, por lo que “pido y solicito con todo el amor del mundo que quien rente tanques de oxígeno por favor me pasen su contacto para localizarlos”.

Gloria y Mike, quienes dieron vida a Mónica y Modesto respectivamente en la telenovela “Te doy la vida” transmitió el año pasado con José Ron y Eva Cedeño como protagonistas, se conocieron en 2007 cuando ambos formaban parte del elenco protagónico del melodrama juvenil Muchachitas como tú y desde entonces se volvieron inseparables, se enamoraron, ahora son padres de tres hermosas hijas.