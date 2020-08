A pesar de que han pasado más de 20 años desde que se estrenó La usurpadora , protagonizada por Gabriela Spanic, aún hay mucha gente que recuerda el doble papel que interpretó la actriz venezolana. Por un lado, a la despiadada e interesada Paola Bracho y por el otro, a Paulina Martínez, una joven de condición humilde.

Cómo olvidar aquel episodio en el que la esposa de Carlos Daniel Bracho decide irse a Cancún con su amante y cuando va al baño de damas de un restaurante se encuentra con una muchacha idéntica a ella, a quien le pide que la suplante ante su familia para que pueda irse con su pareja de turno. A partir de ese momento, el melodrama mantuvo enganchados a los televidentes.

Tras descubrir que tiene una doble, Paola Bracho le propone a Paulina que la suplante (Foto: Televisa)

Después de más de dos décadas desde que se lanzó el primer episodio, el 9 de febrero de 1998, Gaby Spanic contó el cambio radical que dio su vida tras el protagónico que tuvo con esta telenovela mexicana, con la que está muy agradecida. “Pase lo que pase, yo voy a ser ‘La Usurpadora’. Me quedé como Chespirito, que siempre fue ‘El Chavo del 8’. Estoy feliz porque sigue siendo también la telenovela más vendida del mundo, así́ digan lo contrario”, dijo hace un par de años en una entrevista a TVyNovelas.

Asimismo, dijo que cuando recibió la noticia de que iba a forma parte del elenco estaba nerviosa e impactada, pero a la vez muy contenta, pues no podía creer que su sueño se estaba haciendo realidad en otro país. La venezolana también se animó a contar cuál fue la anécdota que la marcó.

La actriz contó emocionada todo lo que alcanzó gracias a su doble papel como Paola Bracho y Paulina Martínez (Foto: Televisa)

LA ANÉCDOTA MÁS INCREÍBLE CUANDO ALCANZÓ LA FAMA

Aunque Spanic dijo que vivió muchas anécdotas cuando obtuvo reconocimiento por su actuación con su doble papel en “La usurpadora”, hay uno que recuerda y asegura que la marcó.

Fue cuando le tocó salir de gira al exterior y no esperaba que fuera ovacionada por quienes se encontraban en ese país, incluso dejando de lado a una estrella de Hollywood. “A mí me tocó ir a Rumania en el momento en que estaba Demi Moore, pero todos estaban encima de ‘La Usurpadora’, ¡no me lo podía creer!”, recordó muy emocionada a dicho medio.

A partir de ese episodio de su vida dijo que nadie debe quitar valor a las telenovelas. “Yo no le quito el valor a las series. Creo que hay público para todo, pero hay un lenguaje que hay que respetar. Por algo están repitiendo las telenovelas clásicas en todo el mundo. Los actores deben respetar al escritor, el escritor debe respetar al productor, y así debe imperar el respeto”.

"La usurpadora" tuvo en total 120 episodios (Foto: Televisa)

¿QUÉ DIJO DEL REMAKE DE “LA USURPADORA”?

Ni bien se anunció que estaban preparando el remake de la telenovela de la cual fue protagonista, deseo suerte a la producción, pero no creía que iba a tener el mismo impacto.

“¿Que tenga el mismo boom? No creo. ¿Se imaginan que alguien pueda hacer otro papel como Catalina Creel? Eso es imposible; y obviamente nadie va a hacer ‘La Usurpadora’ como Gaby Spanic, es la realidad. Yo hice los dos personajes y trabajé muchísimo. Es una novela hermosa y fue un batacazo mundial”, aseguró.