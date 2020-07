María Antonieta de las Nieves, más conocida como la ‘Chilindrina’, dejó un mensaje en sus redes sociales en el que señaló que se encuentra en perfecto estado de salud luego que en Facebook difundieran una noticia falsa que indicaba que había muerto a causa del coronavirus (COVID-19).

“Para aquellos que han publicado que he muerto de COVID-19, les dejo esta linda vista que tengo mientras desayuno en mi querido Acapulco. Para todos los que se han reportado, estoy muy bien de salud gracias a Dios”, escribió la artista mexicana en su cuenta oficial de Facebook.

Su mensaje fue acompañado con una fotografía donde la recordada ‘Chilindrina’ aparece disfrutando de su desayuno y de fondo vemos el mar.

La publicación de publicación de María Antonieta alcanzó a tener más de 29 mil “Me gusta”. En los comentarios sus fanáticos celebraron que se encuentre bien de salud y le dejaron un sinfín de mensajes de amor.

“Dios te bendiga siempre”, “Es verdad, yo he visto muchas publicaciones sobre la muerte la ‘Chilindrina'”, " Dios te siga protegiendo mucho. Saludos desde Perú”, “Qué bueno que te encuentres bien de salud. Eres una parte importante de mi niñez. Saludos un fue abrazo. cuídate mucho”, fueron algunos mensajes que le dejaron sus fans.

Días atrás, la ‘Chilindrina’ contó por qué Roberto Gómez Bolaños le puso fin a la popular y querida serie “El chavo del 8”. “Roberto Gómez Bolaños se sentía muy viejo para interpretar a un niño de ocho años”, sostuvo.

Y agregó: “Él se sentía más cómodo haciendo sus otros personajes. Fue raro porque no se lo dijo a nadie. Cuando yo se lo pregunté me dijo que nunca iba a volver a hacer el Chavo y me dolió mucho”.

VIDEO RECOMENDADO

Samahara Lobatón se reencuentra con sus hermanas, Gianella y Melissa.

Samahara Lobatón se reencuentra con sus hermanas- diario ojo