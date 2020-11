Disney Plus ya está en Perú. Con la llegada de la plataforma digital los usuarios también pueden disfrutar del live-action de ‘La Dama y el vagabundo’, una versión en ‘carne y hueso’ de la clásica cinta de 1955 que atrapó a muchas generaciones con su emotiva y romántica historia.

A diferencia de dicha cinta, la nueva versión de ‘La dama y el vagabundo’ contó con la participación de animales reales, los mismos que tuvieron ser entrenados para recrear a detalle las clásicas escenas. La tecnología también juega también un rol importante en este tipo de proyectos en los que Disney se ha enrumbado.

Trome pudo conversar con el director de la película, Charlie Bean, quien nos dio detalles de proceso de filmación y contó se grabó la romántica escena de los ’espaguetis a la luz de la luna’ que tanto ha inspirado la historia del cine.

“Lo que estamos haciendo es tratar de retratar la emoción, transmitir la vida emocional de estos personajes a través del lente. No estamos caricaturizando sus expresiones y sus movimientos. Al inicio fue muchas noches de planificación y muchas noches de insomnio, pero al final fue un poco más orgánico de lo que creo que planeé originalmente. Hicimos un guión gráfico de todo, pero en última instancia, cuando estás en el set y las cosas están sucediendo, tienes que ser ágil y conseguir todo lo que puedas con los perros, en cada toma, averiguar qué puedes hacer con ellos y obtuve mucho. Las cosas que obviamente no pudimos obtener, como cuando están hablando, sabíamos que serían animadas”, comenta Charlie Bean.

Asimismo, se pronunció sobre las críticas que generó el estreno de la cinta, ya que algunos usuarios la compararon con el clásico animado. Para el director, el filme de 1955 es como ‘un socio’ y ‘no busca reemplazarlo’.

“Hacer la película de acción real no sustituye la película original. Ambas películas existen (...) de ninguna manera el live-action tiene la intención de reemplazar la película original. Trabajamos juntos, así que sentí que debido a que la película original se basó en animales que se comportaban como animales, no llevaban sombreros, abrigos y esas cosas; me pareció interesante intentar explorar eso en la acción real y encontré algunas oportunidades para hacerlo”, agrega Charlie Bean.

Sobre la clásica escena de los espaguetis, Charlie Bean la calificó como ‘mágica’ y estresante a la vez, sin embargo, celebra que finalmente logró recrear el ambiente preciso que tanto desearon, inspirado en el clásico animado.

“Fue muy estresante, es una escena icónica en la historia del cine y quería hacerle justicia y a la vez divertirme con ella. Mágicamente la luna estaba llena y estalló en el cielo justo en el lugar perfecto, solo quedaba grabar. Así lo filmamos durante tres noches en Savannah (Georgia, EE.UU.) en un callejón, un callejón real, construimos algunas de las cosas allí, con John Mayer y su increíble Dirección de arte, para que se sientan como las pinturas originales. No podía creer la suerte que tuvimos. (...) En general, sentí un arco bastante mágico mientras lo estábamos filmando, pese a las complejidades”, precisa.





SINOPSIS

Reina, una Cocker spaniel de pura raza, reside en un exclusivo vecindario suburbano. Sus dueños la miman a diario y sus vecinos, Jock, una terrier, y Triste, un perro policía retirado, la acompañan de forma cercana. Pero cuando un bebé entra en escena, Reina ya no es el centro de atención, y la llegada de la tía Sarah, amante de los gatos, solo complica las cosas. Reina pronto se encuentra sola en las calles en una parte no muy acogedora de la ciudad. Afortunadamente, Vagabundo interviene, y el mestizo callejero se esmera para enseñarle los caminos del mundo. En poco tiempo, ambos están participando de paseos en el parque bajo la luz de la luna y de cenas románticas de espagueti a la luz de las velas. Pero pronto ambos deben decidir a qué lugar pertenecen.

FICHA TÉCNICA

Título: La dama y el vagabundo

Categoría : Acción real

Estreno en Latinoamérica: 17 de noviembre de 2020

Reparto:

Tessa Thompson (Lady)

Justin Theroux (Tramp)

Kiersey Clemons (Darling)

Thomas Mann (Jim Dear)

Monáe (Peg)

Yvette Nicole Brown (Aunt Sarah)

Sam Elliott (Trusty)

Dirigida por: Charlie Bean

Guión: Andrew Bujalski y Kari Granlund (los créditos no son finales)

Basada en: “La dama y el vagabundo”

Producida por: Brigham Taylor

Productor ejecutivo: Diane L. Sabatini

Productora: Walt Disney Studios