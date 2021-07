Muchos años han pasado desde la culminación de la exitosa serie Little House on the Prairie, también conocida como La Familia Ingalls y que batió récords de sintonía durante varias décadas, pero pese a ello, algunos de los actores que participaron en dicha producción vienen siendo noticia ya sea por temas vinculados a su lado familiar o detalles que tengan que ver con la serie.

Este es el caso de Melissa Gilbert, la recordada Laura Ingalls, quien actualmente a sus 57 años de edad se ha convertido en abuela por primera vez y eso es algo que la ha llenado de mucha de alegría, pues, no dudó en darlo a conocer.

La semana pasada la actriz hizo este anuncio y para ello hizo una presentación de historias en la red social de Instagram.

La alegría de la abuela primeriza fue tanto que se atrevió a mostrar imágenes de la bebé recién nacida junto a sus padres. Según la publicación, nació el pasado 8 de junio de este año y se llamará Ripley Lou Brinkman y llegó el 8 de junio de 2021 a las 6:18 p.m.

Los padres de la menor son Marissa Brinkman, esposa del hijo de Gilbert, Dakota Brinkman.

“Todo el mundo está sano y bien”, escribió Gilbert en Instagram.

Está basada en la saga de libros homónima de Laura Ingalls Wilder. Se convirtió en serie televisiva después del éxito que obtuvo la película de televisión del mismo nombre, filmada meses antes, en 1973. (Foto: NBC)

“Muy orgulloso de mi hijo Dakota y su esposa @martobes. Ella fue una guerrera durante todo el proceso y él fue el compañero perfecto para ella. A continuación, viajará a Texas para conocer a nuestra nueva nieta”, agregó.

Gilbert tiene dos hijos, con su primer esposo tuvo a Dakota y a Michael Boxleitner, a quien tuvo con su segundo exmarido, Bruce Boxleitner. Ella actualmente está casada con Timothy Busfield.

Alejada de las pantallas la actriz ha tenido que someterse a su cuarta cirugía de fusión espinal en noviembre de 2020. La primera fue en 2001, después de una lesión, y luego otra en 2010 después de que se rompió la espalda.

Durante el 2016 se sometió a una tercera operación para abordar las hernias de disco en la columna vertebral. El año pasado le hicieron su primera cirugía para reparar los problemas y le instalaron un disco artificial.

“Lo que fue diferente acerca de esta cirugía fue que el Dr. Bray entró y sacó una gran cantidad de hardware, y el hardware que no funcionaba, y obtuve un disco artificial, que es muy innovador”, dijo.

Gilbert cuida mucho su salud y ahora más aún que ha llegado un nuevo integrante a su familia.

“Realmente quiero ser tan fuerte y saludable como pueda, así puedo correr allí y apretar a ese bebé y simplemente agarrarlo y hacer todo lo que necesitan que haga: toda la ropa, toda la comida, todo lo que pueda hacer. para ayudar “, le dijo a GMA.