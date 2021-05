Allison Arngrim siempre será recordad por su personaje de Nellie Oleson en La familia Ingalls y logró alcanzar la fama internacional cuando a penas tenía 14 años. Aunque ya han pasado más de 35 años de la emisión de Little House on the Prairie, la actriz sigue siendo relacionada con el papel de la malvada niña que, a su manera, supo ganarse la simpatía y el cariño de los televidentes.

En una reciente entrevista con Yahoo, la artista contó que su trabajo en la serie no fue tan sencillo como todos lo pensaban, ya que además de pasar largas horas en el set de grabaciones, también se desmayaba constantemente.

Allison Arngrim ha revelado la difícil situación que vivió durante muchos años debido al infernal calor que se sentía en la zona donde grababan “La familia Ingalls”.

ALLISON ARNGRIM Y SUS PROBLEMAS CON EL CALOR

Little House on the Prairie se filmó en Simi Valley del siglo XX, un área de California donde las temperaturas se disparan durante el verano. Allison Arngrim tenía 12 años cuando fue elegida para el papel de Nellie Oleson que interpretó durante siete temporadas, pero lo dificil de esto es que todos los actores tenían que soportar el terrible calor con ropa de época.

“Todos los veranos me desmayaba porque hacía un millón de grados donde filmamos”, recuerda. “Llevaba un vestido, enaguas y una peluca. Hacía un calor increíble y ocasionalmente me desmayaba”.

Harriet y Nellie Oleson de "La familia Ingalls". (Foto: Difusión)

Arngrim recuerda que sus desmayos regulares no generaron mucha simpatía por parte del elenco adulto y los miembros del equipo. “La gente me miraba como si fuera una especie de cobarde”, dice.

En una oportunidad Sean Penn fue extra de la serie debido a que su padre, Leo Penn, era uno de los directores de la serie, así que cuando ella se desmayó, el adolescente apareció para ayudarla y desde ese momento se hicieron buenos amigos.