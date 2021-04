Con Michael Landon como creador y estrella del programa, “La familia Ingalls” se convirtió en una exitosa serie de televisión estadounidense producida y transmitida por la NBC entre 1974 y 1983. Aunque ya han pasado más de cuatro décadas desde que se estrenó, la ficción aún se mantiene vigente en la memoria del público.

“Little House on the Prairie”, en su idioma original, duró nueve temporadas y se convirtió en un éxito mundial que cautivó a varias generaciones. La popularidad de “La familia Ingalls” catapultó a la fama a los actores que formaron parte del elenco.

Katherine MacGregor fue la actriz estadounidense que interpretó a la arrogante y entrometida Harriet Oleson, la chismosa de la ciudad local. La intérprete era muy diferente a su personaje en la vida real e incluso se hizo accesible para los fanáticos de una manera que pocas personas famosas permitirían.

“LA FAMILIA INGALLS”: ASÍ ERA KATHERINE MACGREGOR / HARRIET OLESON EN LA VIDA REAL

Charlotte Stewart interpretó a la maestra de la escuela, Eva Beadle, en las primeras cuatro temporadas de “La familia Ingalls”. La actriz formó amistades cercanas con algunos de los miembros del elenco del programa, incluidos Karen Grassle (Caroline Ingalls) y MacGregor.

Stewart describió a MacGregor como “brillante en el papel de Harriet Oleson, un pavo real egocéntrico y acicalado”, donde la actriz era todo lo contrario fuera de cámara.

“Realmente no se podía encontrar a alguien más diferente al personaje que interpretó”, escribió Stewart en sus memorias según recoge el portal “Cheatsheet”.

“Encontré que era un alma muy serena, muy cálida, divertida y sin pretensiones. También aprendí que ella también era muy amable con sus fans”, describió Stewart a MacGregor.

Aunque los actores famosos suelen hacer todo lo posible para mantener su privacidad, Katherine MacGregor permitió que sus fans tuvieran comunicación cercana con ella.

“A pesar de que estaba en uno de los programas más importantes de la televisión, allí estaba, incluida en la guía telefónica de Hollywood”, reveló Stewart sobre MacGregor. “Los fans la llamaban a casa y ella charlaba con ellos durante horas”.

¿QUIÉN ES KATHERINE MACGREGOR?

Katherine MacGregor debutó en la gran pantalla en 1954, con un pequeño papel en la prestigiosa La ley del silencio, de Elia Kazan, junto a Marlon Brando. Sin embargo, pese a tan prestigioso debut, su carrera cinematográfica no llegó a cuajar, y de hecho sólo volvió a intervenir en dos películas menores: The student nurses (1970) y The Traveling Executioner (1970).

Por el contrario, centró su actividad artística en el teatro, trabajando en los escenarios de Broadway hasta que en 1970 se trasladó a Los Ángeles donde comenzó a aparecer en televisión. Para la pequeña pantalla intervino esporádicamente en varias series como Mannix o Ironside.

En 1974 le llegó el papel que la convirtió en uno de los personajes más populares del panorama televisivo en los años setenta: la Señora Harriet Oleson, de “La familia Ingalls”. Se trata de una mujer antipática, egoísta y mezquina, aunque MacGregor logra abordar el personaje —que interpretó entre 1974 y 1983— sin perder el tono cómico que requería también el papel, ganándose las simpatías de los televidentes.