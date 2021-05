Aunque fue filmada hace más de cuatro décadas, “La familia Ingalls” (“Little House on the Prairie”) sigue siendo considerada una de las series de televisión favoritas del público. El programa duró nueve temporadas y se trasmitió por la NBC entre 1974 y 1983, convirtiéndose en un éxito internacional sin precedentes.

“La familia Ingalls” siguió la vida de una familia que vivía en una granja en Plum Creek, cerca de Walnut Grove, Minnesota, a finales del siglo XIX. La historia está basada en la saga de libros homónima de Laura Ingalls Wilder y fue trasmitido hace más de 40 años en los Estados Unidos.

Michael Landon fue la estrella del programa, también produjo y dirigió varios capítulos de la serie. A lo largo de sus nueve temporadas, “La familia Ingalls” nos ha presentado a un gran número de actores, entre ellos está Sean Penn, quien se desmayó en el set de televisión. ¿Qué pasó? Aquí te contamos los detalles.

“La familia Ingalls” está basada en la saga de libros homónima de Laura Ingalls Wilder. (Foto: NBC)

“LA FAMILIA INGALLS”: LA VEZ QUE SEAN PENN APARECIÓ EN LA SERIE Y SE DESMAYÓ EN EL SET

En la primera temporada de “La familia Ingalls”, que se emitió en 1974, Leo Penn dirigió el episodio 11 de la serie y eligió a su esposa Eileen Ryan y su hijo Sean Penn para participar en el programa.

En el episodio, Sean Penn apareció como un extra no acreditado. Según IMDb, fue el primer papel televisivo de Penn. En ese momento, el famoso tenía 13 años. Si bien el papel no fue acreditado, “Little House on the Prairie” todavía sirvió como el debut de Penn como actor.

“Trajeron a Sean al set para pasar el rato y ser un extra”, reveló Alison Margaret Arngrim, actriz que interpretó a Nellie Oleson en la serie. “No tenía líneas, solo estaba en la escena”, contó a Yahoo Entertainment.

Sean Penn hizo su debut como actor en la clásica serie de televisión, Little House on the Prairie. (Foto: NBC)

Es posible que Penn no haya tenido ninguna línea en el episodio, pero terminó hablando mucho fuera de cámara. Sin embargo, durante las grabaciones del programa, Sean pasó por una mala experiencia.

“Little House on the Prairie” se filmó en un área de California donde las temperaturas se disparan durante el verano. Los actores del reparto tuvieron que pasar ese tiempo, días calurosos, con ropa de época. Las altas temperaturas hacían que los jóvenes se desmayaran.

Durante las grabaciones, el calor invadió a Sean Penn y se desmayó. “¡Este gran adolescente cayó como un saco de patatas!”, recuerda Arngrim. “Y no volvió a levantarse: yo siempre volvía a levantarme. Él estaba deprimido por el día”, apuntó.

La difícil situación de Penn terminó por convencer al elenco y al equipo del programa de que el calor era un problema real para los actores jóvenes como Arngrim. “Me cortaron mucho [después de eso]”, dice. “Ellos decían, ‘Tal vez ella no esté inventando esto’”, reveló la actriz en aquella entrevista.