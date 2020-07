La familia P.Luche inició como un sketch de la serie XH Derbez, pero fue tanta la acogida que recibió que se decidió hacer una serie y sin duda, se convirtió en un ícono de la comedia mexicana, siendo una de las más exitosas de la década pasada.

La historia contaba la típica vida de una familia mexicana común y corriente, oriunda de la ficticia Ciudad Peluche, con Eugenio Derbez, Consuelo Duval, Regina Blandón, Luis Manuel Ávila y José Miguel Pérez como protagonistas.

El gran profesionalismo que mostraron a lo largo de los 80 episodios los convirtió en los actores más populares de México y sin duda, nada habría sido igual si los actores hubieran sido otros.

Luego de 18 años del estreno de la serie, Eugenio Derbez a través de una videollamada que tuvo con Regina Blandón, contó que Consuelo Duval nunca estuvo contemplada para este proyecto.

Consuelo Duval en su papel más exitoso en la comicidad, el de Federica P. Luche. (Foto: Televisa)

¿CÓMO ES QUE CONSUELO DUVAL SE CONVIRTIÓ EN PARTE DE FAMILIA P.LUCHE?

Eugenio Derbez conversó con Regina Blandón a través de videollamada y conversaron sobre diversos temas con respecto a la creación del programa y también tocaron el tema de la participación de Consuelo Duval.

El famoso aseguró que la actriz no estaba contemplada para el programa. Querían para el papel a Dacia Arcaráz.

Explicó que la llegada de Consuelo Duval a la serie fue sólo por un accidente. “Te voy a contar una anécdota que nunca la he contando y ahorita que me dijiste lo del casting -recordé-. ¿Tú sabes que fue un accidente Consuelo Duval? Nunca se lo he dicho, ahora que lo vea me va a matar", reveló Derbez.

“Para el sketch de escena viene Dacia Arcaráz y en eso me dicen que no puede llegar, que tuvo un contratiempo, pero me dicen: ‘Ya le hablé a Consuelo Duval’, ¿qué opinas? ‘Pues si es lo único que hay, pues ni modo’", agregó el comediante.

Sin embargo, para Eugenio Derbez la llegada de Duval fue justa, pues Dacia no había llegado a la hora para hacer la escena. “Llegó, a Consuelo obviamente nunca le dijimos y se quedó. Resulta que el sketch lo hicimos y funcionó muy bien... Y ya cuando íbamos a hacer la serie fue cuando hicimos el casting de toda la familia", concluyó.

