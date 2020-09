Bárbara Torres, quien interpretó a la empleada del hogar de origen argentino Excelsa en “ La familia P. Luche ”, contó en una entrevista que en una ocasión Eugenio Derbez y el director Gus Rodríguez le hicieron una broma pesada que le hizo sentir que “la vida se le iba”.

En conversación con Mara Patricia Castañeda, la comediante reveló que se trata de una broma que aún no puede olvidar. “Estaba yo con el pelo suelto y me dice Gus: ‘nena, estuvimos pensando con Eugenio, que te tienes que cortar el pelo... sí, si quieres hacer el personaje te tienes que cortar el pelo’. Los dos súper serios”, relató.

La actriz argentina de 45 años confesó que ese requerimiento fue un duro golpe para ella, ya que sentía que debía escoger entre perder su cabellera o perder el trabajo. “Te juro que yo sentí que la vida se me iba. Yo les dije: ‘no, no me puedo cortar el pelo’”, recordó en la entrevista del pasado 30 de agosto de 2020.

“Tuve un conflicto interno muy cañón. Yo creo que cuando me vieron la cara, porque se me pusieron los ojos vidriosos porque iba a tener que decir que sí a cortarme el pelo, y Gus ya no aguantó más y se empezó a reír”, agregó Barbara Torres.

Al comprender que todo fue parte de una broma muy pesada de parte de Eugenio Derbez y Rodríguez señaló que se le salió una grosería: “Me dijeron: ‘no, era un chiste, es una broma’. Y a mí se me salió una grosería que es muy de Argentina... y se me sale ‘qué hijo de p…, el chiste que me hicieron’”.

Por otro lado, la interprete también reiteró el amor que siente por su papel recordado en “La Familia P. Luche”. “Amo a Excelsa. La amo muy cañón. No sé qué tiene que en cuanto me pongo el traje, entro a un lugar y es mágico. Siempre le agradezco a Dios, a la virgencita y agradezco que me tocó hacerlo a mí... ‘Excelsa’ tiene una cosa, yo siento que es eso que todos queremos decir y no podemos, porque a ‘Excelsa’ le vale gorro todo, pero tiene un permiso muy cañón, la gente le dio permiso. Ella puede hacer o decir lo que quiera”, indicó Barbará Torres.