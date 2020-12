Lorena Rojas era una reconocida actriz y cantante mexicana que por siete años luchó contra el cáncer, pero lamentablemente perdió la batalla en 2015. Antes de partir, la interprete cumplió los dos más grandes sueños que tenía y eran casarse y ser mamá.

Meses antes de fallecer, la artistas adoptó a la pequeña Lucianna cuando a penas tenía unos días de nacida y dos día antes de fallecer, contrajo matrimonio con el empresario español Jorge Monje. Lorena sin duda se fue muy feliz y dejando un legado con su bebé.

La niña fue adoptada por Mayra Rojas , la hermana de la recordada ‘Isabel Arroyo’ de la telenovela “El cuerpo del deseo”. Desde ese momento es que la también actriz y presentadora de televisión se ha hecho cargo de la pequeña que acaba de cumplir seis años.

El empresario conoció a la también cantante en los encuentros que tuvo con actores latinos. Según sus amigos, él se enamoró a primera vista de Lorena Rojas (Foto: Captura Ventaneando / Televisión Azteca)

En una reciente entrevista con los medios de comunicación, Rojas reveló que tuvo una conversación con la pequeña Lucianna, debido a una tarea escolar que tenía que ver con su nacimiento.

“Las maestras nos pidieron que los niños expresaran parte de su proceso de cuando nacieron, que les enseñáramos fotos de cuando la mamá estaba embarazada y no hay esa información”, contó la actriz.

“Me senté a platicar con ella ayer en la noche, y ella dijo: ‘Yo he tenido tres mamás: la mamá que me tuvo en su panza, mi mamá Lorena y tú’”, relató la actriz de 56 años.

Mayra Rojas se hizo cargo de la pequeñaa Lucianna, después que Lorena Rojas falleciera a causa del cáncer (Foto: Instagram / Mayra Rojas)

Mayra señaló que Lucianna comprende que no lleva su misma sangre: “Ella me decía: ‘Mamá, yo llegué por adopción’, y le dije: ‘Sí mi amor, eres una niña muy deseada por muchas maneras’”, agregó para ‘Ventaneando’.

Hasta el momento, la pequeña de 6 años todavía no siente curiosidad sobre su padre adoptivo Jorge Monje, quien falleció en enero de 2016 y fue esposo de Lorena Rojas: “Jorge formó parte de la vida de Luciana muy poquito tiempo, legalmente no había un lazo”.

“Ella ve algunas fotos donde está Jorge, pero no pregunta, y mientras no pregunte yo no tengo nada más qué decir”, dijo tajante.

El amor de Jorge Monje hacia Luciana era incondicional (Foto: Captura de Ventaneando / Televisión Azteca)

