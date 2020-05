Christian Chávez el exRBD se encuentra en el ojo de la tormenta tras ser denunciado por su expareja de maltrato familiar. El maquillista holandés Maico Kemper ha decido no callar más y exponer ante todos el verdadero rostro del actor mexicano.

En la edición más reciente de la revista TV Notas se publicó una entrevista a Maico, quién aseguró que levantó una denuncia en contra de Christian luego de que decidiera terminar su relación y éste lo golpeara con una botella de tequila y recibiera 10 puntadas en la cabeza.

Ante esta situación, Christian Chávez escribió un mensaje a través de sus redes sociales y aseguró que no hablará al respecto hasta que sus abogados los crean pertinente, así que pidió comprensión y respeto ante esta situación.

No fue hasta hace poco que el actor mexicano presentó a su pareja y se mostraban muy felices con el amor que estaba viviendo, pero al parece, el terror ya estaba instaurado en el maquillador holandés, así que en esta nota te contaremos como es que la pareja se conocido y cuales fueron los supuesto abusos que Christian cometió.

¿CÓMO SE CONOCIERON CHRISTIAN CHAVEZ Y MAICO KEMPER?

Christian Chávez y Maico Kemper se conocieron en octubre de 2018, en Ámsterdam a través de unos amigos en común.

Desde el primer momento que se vieron, quedaron flechados y sintieron que era el uno para el otro. A las pocas semanas ya eran novios, y todo era maravilloso; inclusive, viajaran a París, Estambul, Dubái y sin más, decidieron vivir juntos.

El maquillista holandés estaba completamente enamorado del actor que decidió dejar atrás su vida y su carrera para disfrutar de su amor.

En febrero de 2019, Maico viajó a México para iniciar una nueva vida al lado de Christian y no fue hasta hace unas semanas, que finalmente, publicaron un video juntos a través de las redes sociales.

Todo parecía color de rosa entre la pareja, pero lamentablemente esto no era así. Entre las cuatro paredes de su casa, al parecer, se vivió una historia de terror.

¿CUÁNDO EMPEZÓ LA PESADILLA DE MAICO KEMPER?

Las fricciones empezaron en agosto del 2019, ya que Maico tenía unos problemas personales y debía regresar a Holanda para resolverlos, pero es aquí donde el actor mexicano comenzó con los maltratos y las manipulaciones.

En una entrevista con la revista TV Notas contó que fue lo que sucedió entre ellos.

“Él empezó a amenazarme; me decía que si yo me iba, lo perdería. Me dijo que no lo dejara”. Él me convenció de que los asuntos que tenía que arreglar no eran importantes, por lo que decidí no irme, pensé que aquí podría tener un buen trabajo”, contó el maquillista.

Además, contó que Christian era muy celoso, controlador y le prohibía salir de casa. También dijo que le revisaba el telenovo, las redes sociales y hasta le decía cómo debía vestirse.

“Así estuvimos mucho tiempo, todo lo que fue lindo al inicio, había cambiado completamente. Ya no era el Christian que conocí. Yo ya no tuve trabajo, había perdido mi vida en Ámsterdam, perdí amigos, todo por estar aquí con él, no tenía a dónde irme”, dijo Maico.

El maquillista ha dicho que decidió aguantar tanto en su romance porque de verdad amaba a Christian. “Pensé que era un buen hombre y que podía manejar la situación, que todo podía cambiar, que en algún momento todo se arreglaría, aguanté mucho, pero cuando me golpeó no podía tolerar más, los últimos meses yo ya estaba aterrado”.

“El momento que ya no pude soportar fue cuando me golpeó, sabía que ya era momento de salirme. Ahora quiero que toda la gente sepa lo que pasa con él, esto no es justo”.

Kemper ya no tiene contacto con Christian, pues lo bloqueó de su teléfono, y levantó una denuncia contra él por violencia familiar.

Ahora se encuentra feliz de retorno en Amsterdam y asegura que pronto dará muchos más detalles del terror que vivió al lado del actor mexicano y ahora se encuentra recuperándose del abuso que vivió.

El maquillista ya se encuentra de regreso en su país y recuperandose de las heridas causadas por el abuso (Foto: Instagram / Maico Kemper)

