Silvia Cristina Nodal, mamá de Christian Nodal, se comprometió este fin de semana con su actual esposo y padre de sus tres hijos, Jaime. A través de las redes sociales, la mamá del cantante mexicano compartió algunos videos y fotos de los que fue la pedida de mano.

En el clip, la mamá del novio del Belinda aparece sentada en un banco, luciendo un vestido largo en color blanco con estampado floral, mientras su esposo se encuentra arrodillado, con unos pantalones negros y una camisa de Louis Vuitton, de fondo suena el tema “La Vie en Rose”.

“Amé verte ante mí, con gente que ni conocemos. Darme mi anillo, el que tú anhelabas para mí. Has cumplido tu promesa y yo, desde lo más profundo de mi corazón, ¡he recibido mi más grande sueño de cuentos de princesas! ¡Gracias amor!”, escribió Cristy en la leyenda de su publicación.

Asimismo, recordó que este no fue el primer anillo de compromiso que recibió del papá de Christian. “Recuerdo el primer anillo de compromiso que me diste el cual lo tuvimos que empeñar porque era eso o no comer. ¡Pero prometiste un día darme el más bonito del mundo!”, agregó.

Sus fanáticos rápidamente le dieron amor a su publicación, pues en solo unas horas alcanzó a tener más de 43 mil “Me gusta”. Sin embargo, lo que ha llamado más la atención es el emotivo mensaje que escribió Belinda en los comentarios.

“¡Qué hermoso momento! ¡Muchas felicidades a los 2! Les deseo todo lo mejor y que sean muy felices todos los días de su vida, llenos de sorpresas, bendiciones, salud y todo el amor que se merecen para siempre”, comentó la cantante en el video de la mujer.

Cristina y Jaime, los papás de Christian Nodal, han estado casados por casi 23 años, pues apenas un año después de su primera boda nació el cantante, que actualmente tiene 22, y después fueron padres en dos ocasiones más, de Amely y Jaime Alonso.

