El éxito de Pasión de Gavilanes es indiscutible. La telenovela, emitida en Telemundo a principios de la década pasada, logró cautivar con la historia de los hermanos Reyes y las hermanas Elizondo. Eso explica la fidelidad de las millones de personas que hoy recuerdan el programa y a sus protagonistas con mucha nostalgia.

Hace unas semanas, Pasión de Gavilanes volvió a acaparar portadas de medios internacionales tras las confesiones de Danna García (Norma Elizondo en la ficción) respecto a unos supuestos problemas con el reparto de actores. Sin embargo, tras intercambiar mensajes en redes, los protagonistas olvidaron el malentendido.

Los actores se han mantenido activos en redes y en contacto con sus seguidores, quienes han seguido atento sus carreras. Por ello, aprovechando la pandemia que ha obligado a todo el mundo a parar sus actividades, Juan Alfonso Baptista y Mario Cimarro decidieron interactuar con sus fans.

Lo que nunca imaginaron ‘los hermanos reyes’ es que una pregunta sobre la telenovela que protagonizaron y sobre sus compañeras actrices los pusieran en aprietos. ¿Qué fue lo que pasó? A continuación más detalles.

Danna García le dio gracias a Mario por el gran trabajo que realizó en "Pasión de gavilanes" (Foto: Telemundo)

LAS CONFESIONES SOBRE DANNA GARCÍA Y PAOLA REY

Quienes siguieron la historia de “Pasión de gavilanes”, podrán recordar que Juan Alfonso Baptista y Mario Cimarro fueron pareja en la ficción de Paola Rey y Danna García. En esa misma línea, hace unos días, los actores revelaron algunas cosas que les tocó vivir con las actrices durante las grabaciones.

Los actores por medio del Instagram realizaron una transmisión en vivo para estar en contacto con sus seguidores, durante la conversación realizaron una dinámica y como resultado de ello salieron picantes confesiones. Baptista y Cimarro se enfrentaron en un ‘yo nunca he’, reto en el que tenían que responder las preguntas de sus fans con un “sí, no, lo hice o nunca lo hice”.

Entre las preguntas que los seguidores realizaron estuvo el de si ¿alguna vez vieron a sus compañeras de “Pasión de Gavilanes” desnudas? A lo cual los galanes de telenovelas respondieron en medio de risas que jamás lo habían hecho.

Recordemos también que en varias escenas de la novela colombiana se observaron candentes momentos de amor entre las seis parejas, interpretadas por Paola Rey, Danna García y Natasha Klauss, las hermanas Elizondo; y además de Juan Alfonso y Mario, estaba Michel Brown completando a los hermanos Reyes.

¿PASIÓN DE GAVILANES TENDRÁ SEGUNDA TEMPORADA?

Natasha Klauss confesó que “estaría bello” que se hiciera una secuela de la telenovela, pero reconoció también que es muy complicado.

“Yo creo que si hoy nos juntamos y hacemos Pasión de gavilanes 2, no sé por esas cosas mágicas de la vida, estaría bello, pero difícil”, reconoció la inolvidable Sarita Elizondo.

Por otro lado, Paola Rey, quien dio vida a la rebelde Jimena, dijo: “Por ahora la verdad no hay planes, pero me encantaría, me parece lo máximo. Es una historia muy bonita que quedó como marcada para todos nosotros y obviamente me encantaría volver a estar en esta producción”.

Difícil, pero no imposible. Eso es lo que cree Mario Cimarro, quien dio vida a Juan Reyes. “Habría que ver la historia que nos presenten, si es que se llega a hacer, y ver cuánto tiempo pasó, si pasaron 10 años, 15 años... Y ver qué nos pasó a cada cual, entonces dependiendo de lo que nos pasó a cada cual pues ahí le agarramos, pero yo creo que las características de cada personaje siguen estando igual. Juan va a seguir siendo bruto porque él no estudió”, dijo entre risas.

Natasha Klauss confesó que “estaría bello” que se hiciera una secuela de la telenovela (Foto: Telemundo)

VIDEO RECOMENDADO

El brutal asesinato de Liliana Lozano Garzón

“Pasión de gavilanes”: el brutal asesinato de Liliana Lozano Garzón junto al hermano de un narcotraf