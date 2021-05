‘Manín’ sigue haciendo de las suyas con tal de cobrar venganza y volver la vida de Yeimy Montoya en una pesadilla en “La reina del flow”. Lucho Velasco, el actor que esta detrás de este villano de la televisión colombiana y Netflix, ha dicho que siente mucha satisfacción por ponerse en los zapatos de este personaje que ha marcado un antes y un después en su carrera.

Sin embargo, no todo es positivo en la vida del bogotano de 52 años, ya que a revelado que en diversas ocasiones se siente abatido por este papel, así que esto le está ocasionando algunos problemas que están afectado su salud mental y física.

En una entrevista con ‘La Red’, el artista confesó que, además de los insultos o halagos que a veces se lleva en redes debido a su personaje en “La reina del flow”, hay secuelas psicológicas que deja el meterse en la piel de un personaje oscuro.

Lucho Velasco habló de los problemas de salud que le a ocasionado interpretar a Manín (Foto: Instagram)

LOS PROBLEMAS DE SALUD QUE MANÍN LE ESTÁ OCASIONANDO A LUCHO VELASCO

Lucho Velasco aseveró que entrega el 100 % al personaje que le toque encarnar; incluso, hace lo posible para llevarlo consigo cuando terminan las grabaciones, pues así lo explora más.

“La preparación es exhaustiva. Camello y trabajo 100 por ciento pensando en el personaje y trato de no desprenderse nunca de él, incluyendo los días que no grabo. Manín es un hombre con mucha porquería en la cabeza, por lo que me da depresión, me dan dolores de cabeza... porque esta energía tan negativa que estamos proyectando todo el tiempo te afecta”, reveló el actor durante una entrevista que concedió al programa La Red de Caracol Televisión, canal que también emite ‘La Reina del Flow’.

Además de lo exigente que es el personaje, Velasco señala que debe enfrentarse a obstáculos externos como el odio que viene de los fanáticos de la novela. Durante la entrevista contó que hay personas que hacen chistes acerca del personaje, pero que hay otros que sí se toman lo ficcional muy en serio y terminan insultándolo.

“Hay gente muy hermosa; primero, en forma de chiste, te dicen cómo “¡ay, maldito! que no sé qué” y ya después te dicen “oye, qué buen trabajo, gran trabajo, me encanta”. Pero sí, más que todo en redes, qué es lo que se mueve hoy en día, hay gente que está muy loca y ahí te insulta muy feo y te dice que ojalá te mueras, ojalá no le hagas nada Charlie, pero con mucho odio”, contó Velasco.

Manin regresó con sed de venganza y le hará la vida de cuadritos a Yeimy Montoya (Foto: Instagram)

A pesar de los problemas y el agotamiento que le genera a Velasco este personaje, él asegura que le gusta el papel de Manín porque le gusta sentir la energía del personaje. Además, señala que el papel le permite explorar sus habilidades actorales y esto genera recordación en los espectadores.

“La verdad es que es apasionante y para mí no hay otra forma más que hacerlo en este momento que dejar que se apoderen los personajes de mí. Manín es un personaje muy poderoso, muy fuerte, con un carácter muy arrollador y se apoderó de mí también. (...) Esto paga en todo el sentido de la palabra. Son personajes muy recordados y muy odiados, pero a la misma vez queridos por el público”, dice.

Sumado al cariño del público, el actor también reveló que su esfuerzo también es valorado económicamente. Velasco no se etiqueta como una persona millonaria, pero sí asegura que “le va bien” y resalta su esfuerzo por mejorar cada día en su profesión, sobre todo cuando interpreta al villano de una producción audiovisual.

“Es una carrera que pienso yo que es un poco más extensa que los protagonistas. A nosotros los malos nos cuesta un poco más y tenemos un gran abanico de posibilidades. Y a nivel económico, depende del momento en el que estés, pero en mi caso la vida ha sido generosa y me han compensado el esfuerzo. No soy un hombre rico ni nada, pero soy un trabajador y aprecio mucho lo que me da la vida gracias a mi trabajo”, dijo el actor.