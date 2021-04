“La reina del flow” en la primera temporada logró un éxito total, la serie colombiana protagonizada por Carolina Ramírez, Carlos Torres y Andrés Sandoval, narra la historia de Yeimy Montoya, una chica humilde y talentosa de 16 años que ama la música urbana y sueña con convertirse en la mejor cantante de todas hasta que Charly se interpone en su camino.

Yeimy está perdidamente enamorada de Charly, quien se aprovecha de ese amor para engañarla y robarle sus letras. Con ayuda de su tío Manin, el también artista la envía a los Estados Unidos con un cargamento de drogas, provocando que sea condenada a más de 20 años de cárcel. Sin embargo, 17 años después, Yeimy, convertida en Tamy Andrade, tiene la oportunidad de vengarse de todos los que le hicieron daño.

A lo largo de los 82 capítulos de “La reina del flow”, Tamy entrega a Manín a la DEA con ayuda a la información que logró sacarle a Charly a consta de volver a acostarse con él y así consigue su libertad. Recupera a su hijo Erick Mateo, le arrebata a Charly su carrera, familia, dinero y empieza una relación amorosa con Juancho quien deja a un lado su matrimonio con Catalina y a su bebe.

Durante la temporada 1 pasaron muchas cosas y hubo muchos giros inesperados en la vida de los personajes, unos perdieron todo como Charly Flow y para otros como Yeimy la cosa pinta un poco mejor. En el transcurso de los episodios hubo ciertos detalles que no pasaron desapercibidos por los fanáticos de la serie y no dudaron en ponerlos frente al ojo público. Aquí los “errores” en la temporada 1 de “La Reina del Flow”.

ERRORES DE LA TEMPORADA 1 DE “LA REINA DEL FLOW”

1. De Medellín a Bogotá

En la escena en la que Vanessa, la hija de Charly llama a Tamy para encontrarse en las afuera de Excélsior se ve al fondo de ella que pasa el transmilenio, no se supone que las grabaciones y la historia transcurre en Medellín?

2. Joventud Eterna

Un par de canitas hubiesen quedado bien en ambos personajes. (Foto: Netflix)

La historia de “La Reina del Flow” se inicia 17 años antes, que es cuando Charly logra hacer que metan presa a Yeimy, la cuestión radica en que tanto Manin el tío de Charly y Ligia mamá de Charly, luego de todos esos años no mostraron ningún tipo de cambio físico, será que hicieron un trato para conservar la juventud eterna?

3. ¿Presencia de entes en el set?

En una escena en la que Charly y Tamy llegan al apartamento de ella, Tamy intenta cerrar la puerta pero no lo logra, segundos más tarde se escucha como se cierra la puerta y claramente no fue ninguno de los personajes el que lo hizo. Muchos en la audiencia apuntaron a que el error recae sobre Carolina, intérprete de Yeimy y no de producción.

TRÁILER TEMPORADA 2 “LA REINA DEL FLOW”