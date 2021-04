Tras el anuncio de la llegada a Netflix de la segunda temporada de “Luis Miguel, la serie” el próximo domingo 18 de abril, los seguidores del ‘Sol de México’ cuentan los días y las horas para ver la biopic protagonizada por Diego Boneta. Si bien, el éxito que ha alcanzado ha hecho que muchos quieran saber pasajes desconocidos y con mayor detalle de su ídolo, hay quienes han dado a conocer algunos sucesos que han dejado con la boca abierta a todo el mundo.

Al menos eso fue lo que provocó Andrés García, quien reveló la conversación perturbadora que sostuvo con Luisito Rey, el padre del intérprete de “La incondicional”. A continuación, te contamos el malévolo plan que tenía el progenitor para la madre del cantante.

El actor lamentó las decisiones que tomó Luisito Rey contra su hijo. (Foto: Andrés García / Instagram)

¿QUÉ LE PIDIÓ LUISITO REY A ANDRÉS GARCÍA?

Durante el diálogo telefónico que sostuvo el galán de telenovelas con el programa ‘Venga la alegría’ contó cómo el papá del artista le pidió que lo ayude a “desaparecer” a su esposa y madre de sus hijos Marcela Basteri.

“Tú que conoces a todo mundo, necesito eliminar a Marcela porque quien sabe qué...”, reveló cuando fue a visitarlo a España. Antes de su viaje, García estando en México ya había sido contactado por su amigo apodado ‘Durazo’, quien lo alertó de las intenciones de Rey, puesto que también le pidió lo mismo, pero se negó.

“‘Durazo’ me dice que cuando viaje a España, lo iba a encontrar [a Luisito] muy abusado, pues ya le había pedido buscar a alguien para que mate a Marcela, la mamá de Micky; entonces, yo ya iba preparado cuando él me dice: ‘Necesito eliminarla’”, manifestó. Su sorpresa fue mayor porque Luis Miguel se encontraba en la otra habitación.

Tras escucharlo, inmediatamente le dijo: “No Luisito, estás mal. Ella no ha hecho nada malo, tú la has obligado a hacer cosas indebidas y yo lo sé, a mí no me vas a contar una historia”, indicó.

Antes de este pedido, el actor había conversado con el cantante de “Culpable o no” sobre otros temas que le preocupaban al muchacho, pues su padre le había prometido que al cumplir la mayoría de edad le iba a entregar todas las ganancias que había generado desde niño, pero aún no lo había hecho. “Mickey ya me había dicho antes: ‘Oye, mi papá me dijo que me estaba guardando el dinero de lo que había trabajado y no me ha dado nada. Son más de 500 mil dólares o 5 millones de dólares, no lo sé. Me dijo que me los daría cuando fuera mayor de edad y no me los ha dado’. A lo que se sabe ahora, nunca se los dio”, narró.

A inicios de su carrera musical, el padre de Luis Miguel se hizo cargo de todo, pero cundo cumplió la mayoría de edad, jamás le entregó el dinero que él había ganado. (Foto: Esteban Fabián / MVT / AFP)

Como el protagonista de “El privilegio de amar” estaba ofuscado por lo dicho por Rey, llamó al artista y lo confrontó con su padre. “[Dirigiéndose a Rey] a mí me consta que no le dabas su dinero porque era menor de edad. Ya no es menor de edad, devuélvele su dinero”, comenzó a reclamarle.

Luego de ello, le advirtió de los planes contra su madre. “Tú ya eres mayor de edad, tu papá no te ha querido devolver tu dinero y ahora quiere buscar a alguien para que lo ayude a matar a tu mamá. Cuídala porque este c*brón ya se lo pidió a Durazo y me lo pidió a mí; a lo mejor encontró alguien por ahí que lo ayude. Finalmente, la desapareció y eso ya lo dijo la cuñada de Luisito, una mujer de Mario, que también murió allá, lo dijo en una entrevista en España, que la ahorcó en una alberca”, narró.

Asimismo, recordó que tras avisarle a Luis Miguel de las intenciones de su progenitor, él cantante tenía la esperanza que no fuera cierto. “Lo entiendo porque acaban de cumplir 18 años, ya era mayor de edad, pero era muy joven. Tener a su papá que es quién te ha dominado siempre, te ha manejado la carrera, aunque se lo dije delante de Luisito, pues creo que Mickey no pudo hacer mucho”.

A partir del minuto 2:42 del video subido en las redes sociales del programa, se puede escuchar los planes que tenía Luisito Rey contra su esposa.