La usurpadora fue una de las telenovelas más exitosas de Televisa y es parte de la cultura popular de México. La historia de amor protagonizada por Fernando Colunga y Gabriela Spanic fue todo un fenómeno y sus capítulos llegaron a superar los 50 puntos de rating.

Más allá de los personajes principales, otros actores tomaron mucho protagonismo y una de ellas fue la abuela ‘Piedad’ que estuvo encarnada por la querida Libertad Lamarque. La actriz argentina se ganó, una vez más, el cariño de todos los televidentes gracias a su gran talento. En un principio, la anciana era una alcohólica sin medida, pero con el paso del tiempo y con ayuda de ‘Paulina’ logra dejar el vicio para convertirse nuevamente en la cabeza de la familia ‘Bracho’.

“La usurpadora” fue una de las últimas telenovelas en las que participó Libertad Lamarque y sin duda, le causó mucha satisfacción saber que era parte del elenco principal de una de los melodramas más vistas en México y toda Latinoamérica.

Lamentablemente, la actriz falleció en el año 2000, cuando se encontraba grabando la telenovela “Carita de ángel” y hasta el día de hoy sigue siendo muy recordada, sobre todo, por su personaje de la abuela ‘Piedad’ y esto era lo que decía de ella.

LIBERTAD LAMARQUE Y EL CARIÑO HACÍA LA ABUELA PIEDAD

En una entrevista con el diario Clarín en 1998, Libertad Lamarque contó que se sintió tan feliz de haber sido convocada para ser parte de este proyecto a sus 88 años, además, sintió mucha felicidad por volver a México, un país que fue muy importante para ella y su carrera.

“Esto no estaba en mis planes, pero me llamaron y me entusiasmó la idea de volver a México, un país que para mí ha sido tan importante como la Argentina. Por otra parte, me gustaron la idea, el libro y mi personaje. ­Imagínese, interpretar a una alcohólica a estas alturas”, reveló la actriz.

La actriz y cantante argentina Libertad Lamarque en Buenos Aires. Ella también fue conocida como "Libertad de América" (Foto: STR / AFP)

La argentina contó que se sentí tan feliz de interpretar a un personaje importante y que dentro de la trama logró dar un vuelco de 360 grado.

“Aunque no soy protagonista, la abuela Piedad es un personaje muy importante. Al principio es una adicta al alcohol que está siempre en cama, pero ya van a ver que después reacciona y empieza a ser la consejera de todos, el sostén de la casa”.

También dijo sentirse sorprendida por el gran éxito que tuvo la telenovela y esto llevó a la productora a alargar la historia que terminó teniendo 250 capítulos y tras el final tuvo un especial adicional para contar el después de “La usurpadora”.