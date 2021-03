Gabriela Spanic es sin duda una de las actrices más recordadas en el mundo de las telenovelas en México, y aunque no nació en ese país sino en Venezuela, ella supo ganarse a la audiencia cuando protagonizó “La usurpadora”, donde interpretó un doble papel: el de Paola Bracho y Paulina Martínez. Fue gracias a esta producción de Televisa que llegó a alcanzar la fama y ser reconocida internacionalmente.

A pesar de que han pasado más de dos décadas desde que fue estrenado el melodrama, ella sigue en el recuerdo de la gente que la vio a través de las pantallas. Por ello, gracias al cariño que le siguen teniendo, la actriz tuvo una exitosa participación en el reality show “Dancing With The Stars” de Hungría.

Fue en este lugar que hizo un gran amistad con el bailarín Andrei Mangra, quién además fue su pareja de baile y crearon grandes lazos de amistad. Después de pasar más de tres meses en el programa de baile, se comenzó a rumorear que Gaby Spanic estaba viviendo una intensa historia de amor con este joven 18 años menor que ella.

La actriz y su bailarín no sólo fueron muy bueno amigos en Hungría, sino que se especula que habrían iniciado un romance. (Foto: Andrei Mangra / Instagram)

Ante tantas especulaciones, la actriz de “Si nos dejan” salió al frente y reveló cuál era su verdadera relación con el bailarín.

¿GABY SPANIC Y ANDREI MANGRA SON PAREJA?

Gabriela Spanic habló de los rumores que hay en torno a una supuesta relación sentimental que tiene con Andrei Mangra, su compañero en el reality show “Dancing With The Stars”.

Al respecto, la actriz dijo que se lleva muy bien con el joven de 29 años de edad, pero descartó que tuviera una relación romántica con él, a quien le lleva 18 años.

“¿Qué novio?... ¿me lo presentas?... ¡Ah, no!, (Andrei) vino de vacaciones y está en su tierra, ¿de dónde sacan esas notas?, ojalá hubiera sucedido, pero no pasó, nada qué ver, súper pana”, dijo la estrella frente a los medios de comunicación que la interceptaron en las instalaciones de Televisa San Ángel.

Gaby Spanic marcó su regreso a la televisión en 2020, esta vez no en una telenovela, sino en un reality de baile: “Dancing With the Stars” de Hungría (Foto: TV2)

Todo esto se comenzó a rumorear por que el bailarín pasó unas cortas vacaciones en México y muchos dijeron que la actriz mantenía al joven.

“¿En serio?... ¡Oh my God!, no, no, él quedó fascinado con México y ya se fue, él vino de vacaciones solamente. El día que lo mantenga ustedes no tienen por qué saberlo, mi vida privada es mi vida privada”.

Pidió además que los medios se dejen de meter en su privacidad, debido a que solamente se basaban en chismes al hacer aseveraciones sobre sus relaciones sentimentales.