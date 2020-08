La maternidad para muchas mujeres es complicada, sobre todo para aquellas que son primerizas cuando cómo reaccionar ante las necesidades de sus bebés.

Este tipo de experiencia la vivió Gabriela Spanic , quien no supo qué cuando una situación de terror se le presentó cuando llevó a comer a su niño.

ENTRÓ EN PÁNICO

Gabriela Spanic compartió una experiencia angustiante cuando tenía a su hijo de con pocos años de vida (Foto: Instagram de Gabriela Spanic)

La actriz venezolana contó que el momento de pánico que vivió fue cuando llevó a su pequeño Gabriel, de dos años, a un restaurante.

Según narró, ella se encontraba alimentándolo, pero cuando estaba ingiriendo un pedazo de comida sufrió algunas complicaciones. Aunque intentó ayudarlo se sintió frustrada porque no podía hacer nada. Por fortuna había un especialista estaba en el lugar.

“Cuando mi hijo tenía dos años se ahogó con tocino en un restaurante y menos mal que había un médico. Se ahogó y se me puso morado”, dijo en el programa de “Montse & Joe”, donde se estaba dando consejos sobre maternidad.

Gaby Spanic dio a conocer que el especialista cogió a su hijo y le hizo una técnica tomándolo de estómago para que se le salga el pedazo de tocino. Algo que al final sucedió.

Gabriela Spanic disfruta el tiempo con su pequeño Gabriel, a quien cuida como su mejor tesoro (Foto: Instagram de Gabriela Spanic)

SALVAN A SU HIJO

La actriz que protagonizó “La usurpadora” agradeció al especialista por salvarle la vida a su criatura. “Si el médico no estuviera ahí, no sé qué hubiera pasado. Gracias a Dios fue un milagro, se me piso morado [el bebé] y el médico logró salvarle”, finalizó.

De esta manera, la venezolana contó una experiencia que la marcó y jamás olvidará porque estuvo en riesgo la vida de su pequeño.

Gabriela Spanic participó en el canal de Youtube de su amiga Ingrid Martz, dirigido a madres primerizas (Foto: Instagram de Gabriela Spanic)

OTRAS EXPERIENCIAS

Otra experiencia fue contada por la actriz Ingrid Marz, quien recordó el temor que tuvo cuando su hija de pocos meses de nacida se le cayó.

Ambos casos fueron presentados por el canal de Youtube de Martz donde hablan de las vivencias de las madres primerizas, a quienes tratan de orientar con sus experiencias.