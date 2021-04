Michael Landon es uno de los íconos más grandes en la historia de la televisión gracias a su trabajo en “Bonanza” (1959-1973), “La familia Ingalls” (1974-1983) y “Camino al cielo” (1984-1989), series donde no sólo fue el protagonista, sino también se encargó de dirigir, producir y escribir algunos episodios, ganándose la admiración del público.

Por ello, no es de extrañar que cuando dejó de existir a los 54 años, en 1991, a causa de un cáncer de páncreas, gran cantidad de personas lloraron su partida, no sólo familiares, amigos y quienes lo conocían, sino también sus admiradores que lo veían a través de las pantallas. Pese a que era muy querido, hubo alguien muy cercano a él que no asistió a su funeral. Nos referimos a Lynn Noe, su segunda esposa.

Cuando se casaron, en 1963, Noe tenía una hija de una relación anterior y Landon tenía dos descendientes de su compromiso con Dodie Levy-Fraser. Durante los 19 años que compartieron sus vidas, llegaron a tener cuatro hijos. El matrimonio terminó oficialmente en 1982.

Michael Landon fue un personaje muy querido y recordado hasta nuestros días. (Foto: NBC)

MICHAEL LANDON SE DIVORCIA DE LYNN NOE

Según el portal CheatSheet, a principios de la década de los 80 cuando Michael Landon ya protagonizaba “Little House on the Prairie”, comenzó a tener acercamiento con Cindy Clerico, la maquilladora y artista suplente de la serie televisiva, varios años menor que él.

Pese a la gran diferencia de edad, ambos se enamoraron, y el histrión se divorció de su entonces esposa, aunque él siempre dijo que la joven no era la causante de la separación. “No se disuelve una relación para acostarse con alguien 20 años menor. Debes tener grandes diferencias y una necesidad profundamente arraigada de terminar una relación después de tantos años como estuve casado. Habría hecho cualquier cosa para que esa relación continuara, pero no pude”, dijo a la revista People en 1985.

Tras ello, Clerico y Landon se casaron en 1983, tuvieron dos hijos y permanecieron juntos hasta que él murió el 1 de julio en 1991.

Al igual que en "Little House on the Prairie", aquí en "Camino al cielo" Michael Landon no se desempeñaba sólo como actor, sino también como productor ejecutivo, escritor y director del show. (Foto: NBC)

¿POR QUÉ LYNN NOE NO FUE AL FUNERAL DE LANDON?

Lynn Noe fue clara en señalarle a sus hijos el verdadero motivo por el que no estuvo en el funeral de su exesposo, resulta que su divorcio “ya había sido como una muerte para ella”, de acuerdo con IMDb.

Pero eso no fue todo, ya que Noe aseguró que en ningún momento le sorprendió que Landon se enamorara de otra mujer. “Si no hubiera sido Cindy, hubiera sido alguien. Había llegado a ese punto de su vida”.