Es hija del primo hermano de la Reina de Inglaterra, por sus venas corre sangre royal y se hace llamar Ella Windsor. Varios son los integrantes de la familia real británica que han logrado llamar la atención de las cámaras y entrar al campo de las celebridades no solo por su papel en ella, sino por sus propios talentos. Este es el caso de Lady Gabriella Windsor , quien a sus 39 años se viene forjando un nombre en la música como cantante de bossa nova.

Es la segunda hija de los príncipes de Kent, Michael, primo hermano de la reina Isabel II, y María Cristina de Reibnitz, una aristócrata alemana y es la número 50 en la línea de sucesión al trono británico. En mayo de 2019 su matrimonio con el financiero Thomas Kingston acaparó la atención de miles en el mundo al realizarse en la capilla de San Jorge, dentro del castillo de Windsor, donde también se casaron Harry y Meghan Markle , los duques de Sussex y Eugenia de York con Jack Brooksbank.

Si bien se dedicaba al periodismo, Lady Gabriella Windsor, siempre manifestó su pasión por la música y en la actualidad se ha lanzado como cantautora de bossa nova, un género propio de la música popular brasileña derivado de la samba y con influencia del jazz y tiene dos temas que están disponibles en plataformas digitales como Spotify y iTunes.

Con sus primeras canciones, ‘Out of Blue’ y ‘Bam Bam’, además de cumplir su deseo de hacerse un nombre en el canto, Ella Windsor también deja al descubierto su lado solidario ya que los ingresos recaudados por la venta de sus canciones irán destinados a la fundación Playing For Change, una organización sin ánimo de lucro dedicada a crear un cambio positivo en la sociedad a través de la música.

“Es un poco abrumador, pero también emocionante (...) Siempre me ha gustado la música, pero nunca imaginé que me involucraría con ella de esta manera: lanzar mis propias canciones”, contó en una conversación exclusiva con HELLO!, edición británica de la revista ¡HOLA!.

Lady Gabriella Windsor comenzó a trabajar en 2012 como consultora para a la fundación Playing For Change y luego se convirtió en miembro de la junta directiva. En esta organización creada por Mark Johnson se dedican a reunir, grabar y filmar músicos de diferentes culturas.

A la boda real de Lady Gabriella Windsor con Thomas Kingston asistieron la reina Isabel II y el duque de Edimburgo. (Foto: @hugoburnand / Instagram)

Apoyo incondicional

Su matrimonio con Thomas Kingston se mantiene sólido y él es su principal motor y apoyo para seguir dedicándose a la música. “Tom no se queja de que grite cuando experimento con ideas en mi estudio, a él también le encanta la música”, explicó.

Incluso su tema ‘Out of Blue’ resulta muy especial para ambos pues la primera vez que lo cantó fue el día de su boda, durante la cena que se celebró en el centro de Londres después de la boda real en el Castillo de Windsor y la recepción en Frogmore House.