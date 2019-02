Shallow, la canción de amor de Lady Gaga y Bradley Cooper que ganó el Oscar: Letra y traducción

Lady Gaga y Bradley Cooper se han convertido en la pareja más querida de la pantalla grande. Así lo demostraron la noche del último domingo, cuando interpretaron el tema 'Shallow', canción principal de la película 'A Star is Born', en la ceremonia de los Oscar 2019.

Bradley Cooper fue llamado para dirigir A Star is Born, aunque al inicio el papel de director lo iba tomar el renombrado actor Clint Eastwood. Asimismo, se esperaba que Beyoncé sea la protagonista de la cinta, aunque su embarazo le habría impedido participar, por lo que Lady Gaga ocupó su lugar.

" A Star is Born" abordó la trama protagonizada entre el músico country veterano Jackson Maine (Bradley Cooper), cuya carrera está en declive, y Ally (Lady Gaga), una talentosa aspirante a estrella que sueña con triunfar en el mundo del espectáculo.

Jackson decide ayudarla y lanzarla al estrellato como su mentor. Al margen de ello, entre ambos nace una relación amorosa que se verá empañada por la personalidad autodestructiva del veterano cantante.

La cinta de Bradley Cooper obtuvo ocho nominaciones a los Oscar 2019, aunque solo 'Shallow', la canción de Lady Gaga, logró una estatuilla dorada a Mejor Canción Original del Año. Conoce aquí la letra completa y su traducción.

Shallow Letra Original:



Tell me somethin', girl

Are you happy in this modern world?

Or do you need more?

Is there somethin' else you're searchin' for?

I'm falling

In all the good times I find myself

Longin' for change

And in the bad times I fear myself

Tell me something, boy

Aren't you tired tryin' to fill that void?

Or do you need more?

Ain't it hard keeping it so hardcore?

I'm falling

In all the good times I find myself

Longing for change

And in the bad times I fear myself

I'm off the deep end, watch as I dive in

I'll never meet the ground

Crash through the surface, where they can't hurt us

We're far from the shallow now

In the shallow, shallow

In the shallow, shallow

In the shallow, shallow

We're far…

Shallow Letra Traducida



Dime algo, chica,

¿eres feliz en este mundo moderno?

¿O necesitas más?

¿Hay algo más que estés buscando?



Estoy cayendo.

En todos los buenos momentos,

me descubro ansiando un cambio,

y en los malos momentos, me doy miedo a mí mismo.



Dime algo, chico,

¿no estás cansado de intentar llenar ese vacío?

¿O necesitas más?

¿No es difícil hacer que siga siendo tan intenso?



Estoy cayendo.

En todos los buenos momentos,

me descubro ansiando un cambio,

y en los malos momentos, me doy miedo a mí mismo.



Me voy a las profundidades,

mira mientras me zambullo.

Nunca tocaré el suelo,

atravesaré la superficie

donde no nos puedan hacer daño.

Ahora estamos lejos de la superficie (lo trivial, superficial).



En la superficie, superficie.

En la superficie, superficie.

En la superficie, superficie.

Ahora estamos lejos de la superficie.



Me voy a las profundidades,

mira mientras me zambullo.

Nunca tocaré el suelo,

atravesaré la superficie

donde no nos puedan hacer daño.

Ahora estamos lejos de la superficie.



En la superficie, superficie.

En la superficie, superficie.

En la superficie, superficie.

Ahora estamos lejos de la superficie.