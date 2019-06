Lady Gaga fue captada saliendo de la casa de Bradley Cooper tras separación de Irina Shayk ¡Terremoto en Hollywood!

Escándalo en Hollywood. Después que se confirmara que Bradley Cooper e Irina Shayk terminaron definitivamente su relación de cuatro años y que están tratando, amistosamente, de resolver cómo compartir la custodia de su pequeña hija de dos años Lea de Seine, ahora se sumaLady Gaga, quien fue captada saliendo de la casa del intérprete de Chris Kyle en American Sniper. Aunque las fotos son de 2016, estas han sido difundidas recientemente.

Las fotografías de Bradley Cooper y Lady Gaga fueron difundidas en redes sociales. En las imágenes se aprecia a la cantante caminando adelante del actor, mirando para todos lados. En el mismo lugar donde fue captada la cantante, Irina Shayk fue fotografiada abandonando la vivienda con sus maletas.



Hasta el momento ni Bradley Cooper o Irina Shayk han confirmado la finalización de su relación, aunque se presumía que Lady Gaga no tenía nada que ver con la ruptura, las fotos acrecientan más el rumor.



Irina Shayk de 33 años, comenzó a salir con Bradley Cooper, de 44, en el 2015, luego de haber mantenido una relación con el futbolista Cristiano Ronaldo. Ambos tienen una hija.



Lady Gaga fue captada saliendo de la casa de Bradley Cooper tras separación de Irina Shayk.

Por su parte, Lady Gaga canceló su compromiso con el que fue su asistente, Christian Carino. Sin embargo, ella misma explicó que no tiene nada que ver con la separación de Irina Shayk y Bradley Cooper.



Los rumores de una relación entre Bradley Cooper y Lady Gaga comenzaron en la gala de los Oscar 2019, cuando interpretaron 'Shallow' de la película 'A Star is Born' y la conexión entre los artistas fueron más que evidentes.



"Es una canción de amor. La película, 'A Star is Born', es una historia de amor… Fue muy importante para los dos que hubiera esa conexión todo el tiempo…Cuando cantas canciones de amor eso es lo que quieres que la gente sienta", dijo en su defensa Lady Gaga cuando fue consultada en el programa de Jimmy Kimmel.



Tras la difusión de las imágenes ni Irina Shayk, Bradley Cooper o Lady Gaga se pronunciaron.