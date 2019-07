Lady Gaga está embarazada de Bradley Cooper, asegura revista estadounidense.

¿Lady Gaga está embarazada de Bradley Cooper? La última tapa de la revista estadounidense In Touch indicó que los actores de 'A Star Is Born' están esperando un hijo.



Con una foto en la que Bradley Cooper aparece tomando a Lady Gaga de atrás y con sus manos apoyadas en el vientre de ella, la revista norteamericana aseguró que la cantante está esperando un bebe de su colega.



"Todo el mundo dice que Lady Gaga está radiante y escondiendo su pancita de embarazada. Por supuesto, la única persona que podría ser el padre es Bradley Cooper. Estamos esperando a que ella haga el anuncio formal", afirmó una informante al medio estadounidense.



En la revista In Touch también se asegura que Bradley Cooper y Lady Gaga tienen una relación bastante secreta, entre otras cosas, por respeto a la expareja de él.



Asimismo, Lady Gaga y Bradley Cooper evitan mandarse mensajes de texto para evitar que se filtren a la prensa y sus encuentros serían en hoteles muy privados donde pagarían exorbitantes sumas de dinero.



Sin embargo, Gossip Cop contactó a una fuente muy cercana a Lady Gaga para negar que la artista esté embarazada de Bradley Cooper

En junio pasado, después que se confirmara que Bradley Cooper e Irina Shayk terminaron definitivamente su relación de cuatro años, se sumó Lady Gaga, quien fue captada saliendo de la casa del intérprete de Chris Kyle en American Sniper. Aunque las fotos eran de 2016, estas fueron difundidas recientemente.



Irina Shayk de 33 años, comenzó a salir con Bradley Cooper, de 44, en el 2015, luego de haber mantenido una relación con el futbolista Cristiano Ronaldo. Ambos tienen una hija.



Por su parte, Lady Gaga canceló su compromiso con el que fue su asistente, Christian Carino. Sin embargo, ella explicó que no tenía nada que ver con la separación de Irina Shayk y Bradley Cooper.



Los rumores de una relación entre Bradley Cooper y Lady Gaga comenzaron en la gala de los Oscar 2019, cuando interpretaron 'Shallow' de la película 'A Star is Born' y la conexión entre los artistas fue más que evidente.



"Es una canción de amor. La película, 'A Star is Born', es una historia de amor… Fue muy importante para los dos que hubiera esa conexión todo el tiempo…Cuando cantas canciones de amor eso es lo que quieres que la gente sienta", dijo en su defensa Lady Gaga cuando fue consultada en el programa de Jimmy Kimmel.