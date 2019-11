Su nombre es sinónimo de éxito y superación personal y cada cosa que hace siempre llama la atención, más aún si se le ve bailando desenfrenadamente en una boda en México. La cantante Lady Gaga está en boca de todos esta semana no solo por su nominación a los Grammy 2020, sino por un video que viene circulando en redes sociales que demuestra que sabe divertirse.

Hace unos días asistió al matrimonio de su mejor amiga, la maquilladora Sarah Tanno y Tim Stwart, su guitarrista, que se realizó en Los Cabos Baja California. Durante el evento no solo fue una de las damas de honor, sino que también se volvió viral gracias al baile que protagonizó.

En las imágenes que continúan circulando en redes sociales se puede ver Lady Gaga subir con la novia a la barra donde se preparaban las bebidas para moverse sin parar al ritmo de ‘Yeah’, uno de los más grandes éxitos de Usher.

Este momento no habría tenido nada de particular si no fuera porque la cantante no dudó en levantar el vestido a su amiga Sarah Tanno sin importar que todos los asistentes estuvieran grabando cada uno de sus movimientos.

Nuevas historias de Lady Gaga disfrutando de la fiesta tras la boda de Sarah Tanno pic.twitter.com/lVxGeTgjRq — LGS Media (@LGS_Media) November 17, 2019

Lady Gaga en la boda de su amiga me representa totalmente a cómo yo andaba ayer tú y somos uno mismo pic.twitter.com/JCNuPC98Yc — Aza Gauna (@Azagauna) November 18, 2019

“Hoy dos de mis mejores amigos se han casado… ¡así que es hora de celebrar!”, comentó la famosa en su cuenta de Instagram luciendo un vestido rosa junto a la novia.

Lady Gaga no solo sorprendió con esta actitud durante la fiesta en honor a los recién casados, sino que previo al gran día fue vista en un conocido bar de la zona centro de San José del Cabo en donde subió al escenario para tocar la batería. El video también fue viral en redes sociales.

Nominación al Grammy 2020

La Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos anunció a los nominados a los Grammy 2020 y Lady Gaga obtuvo tres reconocimientos por su tema de ‘A Star Is Born’ (Nace una estrella), filme que protagoniza junto a Bradley Cooper.

La artista usó su cuenta oficial de Instagram para publicar un video donde se le ve muy emocionada y agradecida por el hecho de que la Academia la honre de esta manera.

Lady Gaga fue nominada con ‘Always Remember Us This Way’ para Canción del año, ‘I’ll Never Love Again’ (Film Version) como Mejor canción escrita para medios visuales y con el álbum A Star Is Born a Mejor banda sonora para medios visuales.