Larissa Riquelme: ¿Exceso de botox y retoques estéticos? Así fue el radical cambio de la 'Novia del Mundial' [FOTOS]

Larissa Riquelme vuelve a ser noticia en las redes sociales tras el inicio del mundial Rusia 2018. Como se recuerda, ella fue considerada como 'novia' del mundial en el 2010 cuando alentó como nunca a Paraguay en la Copa del Mundo de Sudáfrica.

8 años después, Larissa Riquelme ha sufrido grandes cambios. Expertos en el rubro de belleza hablaron sobre esta nueva apariencia de Larissa Riquelme y todos coincidieron que a la paraguaya se le pasó la mano.

La modelo se sometió a retoques estéticos como el tatuaje de las cejas que ha hecho que su rostro luzca diferente. Además del exceso de botox que se habría puesto para tapar las líneas de expresión que ya se le empezaban a notar en el rostro.

Larissa Riquelme , que actualmente vive en México al lado de su novio futbolista, es muy activa en sus redes sociales, pero las últimas fotografías colgadas en su cuenta de Instagram asustaron a sus seguidores.

Incluso la misma Larissa Riquelme salió al frente de las críticas y sijo lo siguiente: “Por Dios… qué exageración! Por salir sin maquillaje arman un escándalo. Cuántas figuras salen sin maquillaje. Aparte el mundo ya me conoce. No necesito subir fotos en bolas para que todos aplaudan, o digan algo positivo! Las empresas que trabajan conmigo no me contratan para mostrar pecho, cola etc..? Es una empresa que se enfoca a la familia…! Y no venden cuerpo! Hay lugar para cada cosa! Éxitos”.

La exnovia del mundial habría sucumbido ante el vicio de los tratamientos de belleza, sin percatarse que estaba perdiendo esa belleza natural que tanto atrajo a la prensa internacional en el 2010. Larissa Riquelme ahora hasta se habría puesto colágeno en los labios.



Larissa Riquelme no se ha pronunciado sobre esta nueva imagen y no hace caso a las críticas, solo disfruta de su amor al lado de Jonathan Fabbro, de quien se enamoró un año después de alcanzar la fama.