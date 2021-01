No cabe duda de que Vicente Fernández es uno de los máximos exponentes de la música ranchera, pues sus más de 50 años de trayectoria en el mundo artístico lo han colocado en la cima de popularidad.

Aunque su carrera musical ha sido aplaudida por gran cantidad de gente, él no ha sido ajeno a episodios polémicos que enturbiaron todo lo que ha conseguido, tal como ocurrió hace poco con la difusión de un video donde le toca uno de sus senos a una jovencita. A continuación, todos escándalos en la carrera del gran “Chente”.

El cantante mexicano Vicente Fernández bebe aguardiente durante su concierto el 20 de febrero de 2009 en Cali, Colombia. (Foto: Luis Robayo / AFP)

TOCA EL SENO A UNA FAN

Hace unos días se difundió un video en el que se ve al cantante junto a un grupo de personas que posan para una foto, él al momento de abrazar a una joven que estaba a su costado, le toca uno de sus senos. Las imágenes datan del año 2017 y provocaron la indignación en las redes sociales.

Mientras que uno de los hijos de Vicente sale a defenderlo y pidió que se hable de las cosas buenas de su padre, la joven violentada señaló que no se había percatado del hecho hasta a difusión del video. Pues según dijo no sintió la mano sobre ella porque estaba con un sujetador con relleno, igual mostró su indignación.

RECHAZA TRASPLANTE DE HÍGADO

Durante una entrevista en mayo de 2019 sobre su estado de salud, Vicente Fernández contó por qué rechazó que le hicieran un trasplante. “Querían ponerme un hígado de otro cab**n, yo no me voy a dormir con mi mujer con el hígado de otro güey. No sé si era homosexual o drogadicto”, palabras que fueron cuestionadas por la gente que lo calificó de homofóbico.

Nuevamente, uno de sus hijos lo defendió y aseguró que la familia Fernández respetaba a la comunidad LGTB+.

Vicente Fernández besa a su hijo Alejandro después de un dueto en una gala homenaje en honor a él como Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación (LARAS) 2002, en Hollywood. (Foto: Lucy Nicholson / AFP)

SE VACUNÓ CONTRA EL COVID-19

A inicios de enero, Pepillo Origel dio a conocer que de muy buena se había enterado de que el cantante se había vacunado contra el coronavirus, pese a que la aplicación de la dosis en el país azteca se estaba realizando por etapas y dando prioridad a los trabajadores de primera línea.

Pero no fue el único, ya que sus hijos Alejandro Fernández ‘El Potrillo’ y Gerardo Fernández también habían sido vacunados. Esto generó la indignación de toda la gente y acusó al intérprete de “Estos celos” de usar sus influencias.

BESA A UNA FAN

Hace un par de años se difundieron por las redes sociales unas fotos donde se ve a “Chente” besando en la boca a una mujer.

Las imágenes que se viralizan de inmediato fueron duramente criticadas por los internautas, quienes resaltaban que la muchacha a quien besaba era muy menor.

Vicente Fernández es considerado un símbolo de la cultura hispanoamericana y uno de los artistas más populares de México. (Foto: Lucy Nicholson / AFP)

SE VA CON TODO CONTRA TRUMP

El año 2016, durante un concierto en Ciudad de México, donde anunció que se despedía de los escenarios, se dirigió a su público y lanzó un polémico mensaje contra el entonces candidato presidencial Donald Trump.

“Hay un candidato a la presidencia de Estados Unidos que está diciendo muchas cosas feas sobre los mexicanos (...). El día que me lo encuentre le voy a escupir la cara, le voy a mentar su madre y le voy a decir lo que nunca le han dicho en su méndiga vida”, manifestó.

INFIDELIDADES

A Vicente Fernández se le ha relacionado con muchas mujeres del medio del espectáculo. Uno de ellos fue con la vedette Merle Uribe, quien aseguró en 2008 haber tenido un romance con el cantante por la década de los 80, el cual duró dos años.

A ello, el cantante manifestó que su esposa María del Refugio Abarca Villaseñor, conocida como Cuquita, sabía con quién se casaba. “Yo nunca anduve de faceto andando para que dijeran: ‘ay, ese Chente, es muy mujeriego’. No, yo no. No fui un santo, pero nunca me vieron (...). Nada más es ser discreto”.