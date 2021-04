Laura Bozzo ve en la edad algo accesorio. Así lo demostró a presentadora peruana en sus recientes publicaciones en redes sociales, en las que deja un mensaje para todos aquellos que la critican por su edad.

¿Cuántos años tiene Laura Bozzo? Ella tiene 69 años, pero asegura que se siente mejor que nunca, llena de ganas de seguir haciendo proyectos para la TV y más.

Sí, dejémonos de hipocresías, hasta ella ha aceptado que más de uno le dice “momia vieja” cuando la ve. Precisamente, ‘Señorita Laura’, como se hizo famosa en todo el continente, tiene un mensaje para esas personas. El mensaje llegó acompañado de pruebas de que su estado es vital: una rutina de ejercicios físicos.

“Me divierte mucho cuando me dicen vieja MOMIA 😂😂”, escribe Laura Bozzo en el texto que acompaña su video en Instagram. “Me siento regia, me amo a mi misma♥ Tengo muchas metas y sueños por cumplir💪”, continúa la peruana de 69 años de edad.

Cuestionada desde sus inicios en la TV peruana por su supuesta cercanía con el régimen de Alberto Fuijimori y su oscuro asesor Vladimiro Montesinos, Bozzo agrega: “Siempre me valió [no le importó] lo que la SOCIEDAD opinara de mí, que si soy loca pues LO SOY, me rijo por lo que siento, nadie me ha podido ni podrá detener 💃 ¡¡¡Moriré en mi ley!!!!”, refirió. Acto seguido, insistió en apuntar a los que critican por su edad.

“A CUALQUIER EDAD PODEMOS ESTAR FELICES”

“Basta de etiquetarnos de hacernos sentir que por la edad no valemos, eso es mentira, estamos vivas 🙏 podemos cumplir cualquier sueño♥ Siempre de la mano de Dios”, indicó. Asimismo, indicó que aquellas personas que critican a las mujeres por su edad están relacionados a ideas machistas.

“Hola, besos a todas mis mujeres. Y yo quiero decirles algo, quiero decirles que no se dejen llevar, por esa mentalidad machista de la sociedad. Porque ya somos viejas, porque tenemos que estar criando nietos… ¡no! A cualquier edad podemos estar felices y cumplir nuestros sueños y nuestras metas, porque la edad está en el espíritu. Tengo 69 años y me siento regia”, fue el amplio mensaje que dejó a sus seguidoras.

Por otro lado, Laura Bozzo aseguró que tiene un proyecto “maravilloso” para la televisión. No obstante, no dio mayores detalles.

“Así como yo, ustedes no se queden encerradas viviendo una vida miserable, la vida es un don de Dios, disfrútenla”, indicó Laura Bozzo. Hubo reacciones de todo tipo a su publicación; eso sí, destacaron los de mujeres que estaban de acuerdo con ella y su mensaje de aliento a las mujeres de su edad.

EL VIDEO DE LAURA BOZZO

Laura-bozzo-momia-vieja-mensaje-instagram

TE PUEDE INTERESAR