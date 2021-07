Laura Bozzo se solidarizó con Daniela Berriel, quien hace unos días anunció que ya no continuaría con el proceso legal contra Eduardo Ojeda por violación sexual debido a que no sentía confianza en la justicia mexicana, por falta de dinero para pagar los abogados y por la influencia del acusado.

En declaraciones a la prensa mexicana, la polémica presentadora manifestó sentirse “decepcionada” de los abogados mexicanos. “Hay buenos, como en todos lados, pero la verdad que hay mucho lucro (...) parece que trabajaran para que uno se meta en problemas, es una cosa de terror”, dijo.

“Son la peor lacra que puede haber, te sacan dinero te meten en líos y eso les conviene para seguir ganando. A mí me han defraudado”, agregó. Al ser consultada sobre qué opinaba de que la actriz “haya tenido que desertar de su caso”, su respuesta fue contundente.

“A mí me parece lamentable, y creo que no es justo, y creo que si yo pudiera ejercer acá (en México) en este momento, sería la primera en defenderla gratuitamente como he defendido miles de casos en Perú sin cobrar nada”, dijo tajante la conductora de televisión.

Recordemos que el pasado 5 de marzo, Daniela Berriel denunció a Eduardo Ojeda, amigo de su expareja, el actor Gonzalo Peña, por violación sexual. Según la actriz su agresor la ultrajó en 2020, durante un viaje a una playa de Guerrero, en México, donde compartieron con otros amigos.

La figura de televisión de 27 años contó que aceptó asistir a esa reunión porque fue invitada por Peña y confió en que la pasaría bien. Sin embargo, vivió una pesadilla y de acuerdo a su testimonio, su expareja fue testigo del ataque pero no hizo nada por intervenir.

