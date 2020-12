Jaime Camil Garza, reconocido empresario y padre del galán de telenovelas Jaime Camil, falleció a causa de un virus que entró por la vesícula y que desafortunadamente complicó su salud hasta provocarle la muerte debido a una fuerte infección.

Tras la muerte del hombre de negocios, distintas personalidades se han pronunciado en redes sociales con sentidos mensajes y la conductora Laura Bozzo no fue la excepción.

La presentadora peruana recurrió a su cuenta oficial de Instagram y resaltó su estrecha amistad con el exitoso empresario mexicano, conocido en el Perú por haber sido pareja de Marina Mora.

“Mi Jaime (Camil) adorado, mi hermano del alma. Tantas cosas hiciste por mí... Tu esposa es mi familia. Me acogiste en México desde que llegué y me apoyaste como nadie. Tu partida me deja sola”, expresó Bozzo en Instagram.

“No sé si tendré las fuerzas de superarlo. Prometo intentarlo, pero es demasiado para mí. Sabes que no tengo gente en mi vida y tú me salvaste tantas veces. Te adoro y siempre estarás en mi corazón, mi hermano del alma”, añadió.

Jaime Camil Garza fue considerado uno de los empresarios más poderosos de México. Poseía empresas consultoras ligadas a la política y el entretenimiento.

