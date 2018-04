Lauren Jauregui posó para Playboy y sus fans enloquecieron en las redes sociales [VIDEO y FOTOS]

Los seguidores de la cantante Lauren Jauregui, quien hasta hace poco formó parte de la agrupación pop Fifth Harmony, se vieron más que sorprendidos por la más reciente movida de la joven. Y es que ella posó para la conocida revista Playboy.



Lauren Jauregui no solo se limitó a mostrar su cuerpo a la referida publicación, sino que también dio algunas declaraciones. En estas, la chica habló de su exposición a los medios en su adolescencia.

Además, Lauren Jauregui sostuvo que se encuentra concentrándose en sí misma y viendo la forma de descubrir más cosas sobre su creatividad. “En este momento me estoy explorando y poniendome en contacto de manera creativa conmigo misma”, señaló.



Lauren Jauregui ha cosechado fans no solo por su trabajo con Fifth Harmony. La artista igualmente realizó colaboraciones con Marian Hill, Halsey y el conocido Steve Aoki, uno de los rostros más importantes de la música electrónica.

