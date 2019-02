Legarda: Leslie Shaw entra en shock y llora en vivo al enterarse de la muerte del cantante | VIDEO

La intérprete Leslie Shaw no pudo contener las lágrimas al expresar su pesar luego de haberse enterado que el amigo con el que grabó un tema musical, Legarda , falleció víctima de una bala perdida.

En comunicación con Radio Moda, Leslie Shaw dio sus primeras impresiones luego de haberse enterado del fatal accidente que le costó la vida al cantante de 'La Verdad'.

"Lo único que te puedo decir de él es que era un chico espectacular, tuve la oportunidad de estar con él promocionando 'Volverte a ver', que fue una canción que hasta hoy suena en todo el Perú", comentó Leslie Shaw en radio Moda.

Leslie Shaw compartió en Instagram un video de una presentación que realizó junto a Legarda, el que acompañó de un emotivo mensaje de despedida dedicado al colombiano. (Foto: @leslieshaw)

La cantante de 'Si me ves con alguien' recordó, además, los momentos que pasaron juntos cuando promocionaron el tema Volverte a ver que tanto éxito obtuvo.

"Mantuvimos siempre una amistad a raíz de que nos fuimos por 15 días a promocionar la canción (Volverte a ver) por todas las radios Bogotá. Me pedía consejos, nos hicimos amigos (...) Hubo una amistad bonita", añadió la rubia.

Finalmente, confesó estar en 'shock' luego de haberse enterado de la difícil situación de Legarda, quien había sido declarado con muerte cerebral, antes de confirmarse su deceso.

"Me choca mucho esta noticia porque él tenía muchos proyectos, me enviaba maquetas de canciones para saber mi opinión. Me parece injusto que le pase esto porque tenía mucho futuro. Yo estoy en shock y quisiera ya no hablar del tema", puntualizó.