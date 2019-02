Legarda: Luisa Fernanda W y su triste adiós al cantante que murió por culpa de una bala perdida | FOTOS

Legarda murió en medio de la tristeza de su familia y las personas que más lo querían. El sorpresivo fallecimiento del cantante colombiano también dejó en shock a su novia, la youtuber Luisa Fernanda W, quien no dudó en dedicarle unas emotivas palabras al que llama 'amor de mi vida".



La pareja que se complementó desde el día que se conoció en el reality Master Chef Celebrity, tenían muchos planes y no había momento en que no mostraran su amor en sus redes sociales. Por ello, hoy que Legarda falleció trágicamente Luisa Fernanda W no dudó en darle un emotivo último adiós.



"Un hombre con una NOBLEZA ÚNICA, un carisma encantador, DESBORDABAS TALENTO MI AMOR!! Todo lo que aprendí de ti!! Que SABIDURÍA tan grande!! Eres el hombre más hermoso de este mundo, EL AMOR DE MI VIDA, MI ÁNGEL!! solo Dios sabe su voluntad Y SIEMPRE CAMINAMOS CON DIOS!! Estábamos viviendo nuestro sueño, un amor puro, real!! siempre llenos de amor y respeto el uno por el otro. Lo único que me reconforta en este momento es que sé que estabas FELIZ!! Viviendo tu sueño estabas DEMASIADO FELIZ!! Pleno viviendo un amor real!!", dice en la primera parte del amoroso post que publicó Luisa Fernanda W.

"UN SUEÑO, el hombre más enfocado, jamás hablaba mal de nadie siempre enfocado en su proceso como ser humano, siempre sonriendo Siempre dejaré tu nombre en ALTO. TÚ CREÍSTE EN MÍ DESDE EL PRIMER MOMENTO QUE NOS VIMOS Y YO EN TI 🙌🏻, QUE AMOR TAN GRANDE CULTIVAMOS!! Voy a cumplir nuestros sueños!!! ERES EL MEJOR HOMBRE QUE CONOCÍ!! AMABA VERTE FELIZ Y CON ESE RECUERDO ME QUEDARÉ TE AMO ETERNAMENTE!! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", culmina la publicación que acompaña con una fotografía de Legarda y ella sonriendo y felices.

Luisa Fernanda W había publicado su nueva canción en YouTube llamada 'Mi regalo' en donde tiene escenas amorosas con Legarda y estaba dedicado a él, quien no dudó en dejarle un mensaje en su canal. "Estoy súper orgulloso de ti mi vida. Esta canción despierta muchos sentimientos ❤️ Y hacer el video fue tan especial! Te amo"

Legarda falleció la tarde de este jueves cuando trágicamente se encontró en medio de una balacera y recibió un balazo en la cabeza que le provocó muerte cerebral y a las pocas horas la muerte.



Famosos colombianos, tras conocer este trágico desenlace, no dudaron en expresar su rabia por la manera en que Legarda perdió la vida. Carlos Vives, Fonseca, Sebastián Yatra, entre otros lamentaron la pérdida del cantante y enviaron fuerzas a su familia.