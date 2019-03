Lenny Kravitz llegó al Perú para su esperado concierto en el Jockey Club | VIDEO

Lenny Kravitz , uno de los artistas más importantes de los últimos años, llegó a nuestro país en un vuelo privado, para brindar un único y primer concierto en nuestro país, como parte de su gira 'Rise Vibration Tour 2019'.



Lenny Kravitz llegó a Lima proveniente de Bógota, donde brindó una espectacular presentación en el Movistar Arena, para beneplácito de todos sus fans en el país cafetero.



El célebre músico norteamericano arribó al aeropuerto internacional Jorge Chávez y se dirigió directamente a su hotel. Las imágenes de la llegada de Lenny Kravitz fueron compartidas en redes sociales.

Luego de ofrecer un intenso concierto en Bogotá, donde inició su gira latinoamericana, @LennyKravitz arribó a nuestro país a bordo de un avión privado.



El músico descansará y se preparará para su primer encuentro con el Perú, programado para este miércoles 27 en el Jockey Club. pic.twitter.com/VAwGfKySSn — Cabeza Hueca (@cabezahuecape) 24 de marzo de 2019

El intérprete de grandes éxitos como 'Are You Gonna Go My Way', 'Again' y otros más, llegó con 72 horas de anticipación para esta primera presentación ante el público de Lima.



En redes sociales la llegada de Lenny Kravitz fue tomada con mucho entusiasmo por sus seguidores, quienes cuentan las horas para disfrutar de su presentación.



Lenny Kravitz cuenta con más de 30 años de exitosa carrera y más de 40 millones de discos vendidos.



Lenny Kravitz también ha participado en cintas de Hollywood como Zoolander, Precious y Juegos del Hambre.