Leonardo Danie l es uno de los actores más queridos de México, sin embargo, el COVID-19 ha hecho que su vida tenga un giro de 360 grados. Ya se recuperó de la enfermedad, sin embargo, le ha dejado con varias secuelas y una de ellas es que depender de un tanque de oxígeno: tiene que estar con él día y noche

El interprete de 66 años fue hospitalizado el 2 de noviembre de 2020 y su estado era critico. Un mes después reapareció en las redes sociales para hablar de su mejoría: “Ya estoy bien y para eso es este video, para darle las gracias a todos mis amigos, mis seguidores mis fans… estoy bien en periodo de recuperación”.

Esta situación hizo que Leonardo Daniel no pudo regresar a las grabaciones de Vencer el Desamor, lo sustituyó Marco Treviño. El covid-19 no solo lo dejó fuera del proyecto, también le trajo secuelas importantes en la salud.

LA VIDA DE LEONARDO DANIEL TRAS SUPERAR EL COVID-19

En una entrevista con el programa “Sale el sol”, Leonardo Daniel ha revelado que fue lo que vivió tras ser contagiado de covid-19 y cuales son las secuelas que le ha dejado esta grave enfermedad.

“Yo me perdí totalmente, perdí el conocimiento por falta de oxigenación y me llevaron totalmente inconsciente. Les dijeron (a su familia), ‘llegan media hora más tarde y no llega’”, recordó.

El actor se sometió a un fuerte tratamiento para sobrevivir: “Reaccioné a un tratamiento muy agresivo, experimental, que me pusieron los médicos y que fue una maravilla, me sacó en relativamente poco tiempo”.

“Mis pulmones quedaron afectados entre un 60 - 80 por ciento… me dio neumonía y la neumonía afectó más del 60 por ciento de mis pulmones y lo que provoca es que no retienes el oxígeno”, dijo en entrevista para el programa ‘Sale el sol’.

A pesar de todo, tiene buen ánimo y está listo para volver a los foros de grabación. También ha revelado que decidió tatuarse en el brazo la leyenda de “Not today” (“hoy no”).

“Estoy muy contento, con muchas expectativas para este año y listo”, dijo. Además, pidió al público cuidarse y tomar en serio el covid-19.