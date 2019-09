Liam Gallagher invitará a su hermano Noel a su boda solo porque su madre se lo pidió

Hace unos días se conoció que Liam Gallagher se volvería a casar, esta vez con la relacionista pública Debbie Gwyther. La boda se realizará en 2020, según contó el exvocalista de Oasis a Sunday Mirror.

"Estoy listo para hacerlo de nuevo. Estoy zumbando de alegría. Esto va a ser una gran cosa ", declaró el músico británico.

Como en otras ocasiones, Liam Gallagher fue consultado por su hermano Noel, con quien no mantiene la mejor de las relaciones a tal punto que confirmó que este no lo quiere.

Sin embargo, cuando se le preguntó si estaría dispuesto a invitarlo a su boda, el cantante aseguró que sí, aunque solo por pedido de su madre.

"Por supuesto. Mi mamá dice: ‘Tienes que invitarlo’. Y lo haré. Recibirán un pequeño sobre por la puerta", precisó el británico.

No obstante, Liam Gallagher no cree que su hermano asista a la ceremonia, pese a que en muchas ocasiones ha sabido de su presencia en eventos no tan relevantes.

"No tengo grandes esperanzas de que aparezca. No vendrá (…) Pero nunca se sabe, como dije antes, van a la apertura de cualquier cosa, así que tan pronto como abran el sobre será como, ‘¡Vamos Noel, ponte tu atuendo!’", precisó la recordada voz de Oasis.

Respecto a la vida amorosa de Liam Gallagher, hay que recordar que estuvo casado con la actriz Patsy Kensit y la cantante de All Saints, Nicole Appleton.