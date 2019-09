Linda Hamilton de 'Terminator' revela que lleva 15 años sin tener intimidad: "No es importante para mí"

La actrizLinda Hamilton , que saltó a la fama por interpretar a 'Sarah Connor' en la película de James Cameron " Terminator ", junto a Arnold Schwarzenegger; hizo una revelación íntima sobre su vida sexual que viene causando asombro entre sus fans.

La popular actriz de 62 años contó a la revista People que no tiene relaciones sexuales desde hace 15 años pues, según sus declaraciones, 'no es importante para ella'.

"He sido célibe por al menos 15 años. (…) Uno pierde el ritmo porque simplemente no importa, o al menos no me importa a mí. Tengo relaciones románticas con mi mundo todos los días y con las personas que están en él", contó la actriz.

Actualmente, Linda Hamilton vive en su casa de New Orleans junto a sus dos perros. Como se recuerda, la actriz se divorció de James Cameron en 1999.

Luego de pasar años alejada de las pantallas, Linda Hamilton vuelve a protagonizar una nueva versión de la película de acción que la hizo famosa. "Terminator: Dark Fate" se estrena en cines el jueves 31 de octubre.