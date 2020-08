Creció rodeado de balas perdidas y delincuencia, pero él decidió tomar otro rumbo. A sus 20 años, Lit Killah se ha consolidado como uno de los raperos y freestylers más reconocidos de Argentina y ahora incursiona en el mundo de la música con una interesante propuesta que viene apoderándose de las plataformas digitales.

Mauro Román Monzón, más conocido por su nombre artístico ‘Lit Killah’ ha participado en El Quinto Escalón, una de las batallas de freestyle más importantes del país gaucho, además de haber lanzado varios sencillos musicales y hasta su propio videojuego que ya acumula más de 1.5 millones de descargas.

Su último lanzamiento, Flexin’, acumula más de 10 millones de streams y 35 millones de reproducciones en YouTube sumado a su primera posición en las tendencias de Argentina e ingresando al Top 20 de Spotify Argentina. En esta entrevista, Lit Killah nos cuenta cómo se inició en el mundo artístico y el difícil camino que tuvo que recorrer.

En tu tema Flexin’ juegas con el autotune, muchas personas temen reconocer que usan esta herramienta digital para mejorar su voz en las canciones.

Toda la gente que dice ‘mucho autotune en las canciones’ no entiende nuestra movida musical. Yo lo admito en mi canción. El 90% de los raperos de argentina, ninguno es cantante. Yo te lo digo en la cara tampoco soy cantante, ni mucho menos. Lo que sí es que tengo muchas ideas de melodía y compongo mis canciones, eso vale mucho más. A mí me gusta el efecto del autotune, le da una onda futurista.

Para iniciar una carrera musical hay que prepararse mucho ¿Eres consciente de que hay que llevar clases de canto?

Yo he llevado clases mucho tiempo. Desde que empecé hasta hoy hay un cambio grande. Me estoy preparando más que nada para los shows en vivo. Siempre trato de hacer lo mejor para darle lo mejor a las personas que pagan su entrada para ver mi show en vivo.

¿Cómo defines ’Flexin’, a qué te refieres cuando usas esta palabra en tu canción?

Este tema te hace caminar como que con estilo. Cuando digo “Siempre camino flexin’ por la street” me refiero a un sonido que te hace caminar bien ‘chill’, con estilo por la calle.

¿Cómo influye tu infancia en el mundo de la música y en tu visión actual del mundo?

Mi infancia fue super humilde. Ese quizá fue el mayor de los problemas. Agradezco la educación de mis padres que están juntos y son mi mejor ejemplo. Vengo de un barrio donde era normal que se agarren a los tiros en la vereda de mi casa o que mis amigos murieran por bala perdida, a otros los mataron, otros están presos o perdidos en la droga. Saber que no tomé ese camino me pone orgulloso de mi familia. Me siento una persona buena gente, ni siquiera consumo drogas a esta edad, aunque tuve mi paso. Yo no canto malianteo en mis canciones a pesar de que podría hacerlo porque viví una parte así, pero no quiero hacerlo porque mis padres me dieron una educación. Con mi carrera musical le doy un agradecimiento a mis padres.

¿Valoras mucho más las cosas que vas alcanzando y consiguiendo debido a las experiencias fuertes que has vivido?

Exacto. Soy cero gastador en cosas que no valen la pena, pero a veces me doy mis gustos porque no los tuve desde chico. Mi primera computadora que tuve me la compré a los 17 años con mi primer sueldo que gané rapeando. Junté como tres meses y ese fue mi primer gasto grande, me puse recontento. Ahora he podido mudar a mi familia del barrio a un lugar más cómodo. Antes, la casa que tenía cada vez que llovía tenía que poner cinco baldes para que no se inunde. Todo eso me enseñó a valorar cada cosa que tenemos y a no despilfarrar.

Hay muchas críticas al freestyle por la manera en la que los intérpretes se expresan, sin embargo, detrás de esta cultura hay mucha preparación

Hay mucha preparación de por medio, no es fácil. Tienes que sacarte los nervios para no equivocarte al momento de improvisar, por mejor rapero que seas. En un momento que te pusiste nervioso, se te pone la mente en blanco y ya perdiste. Esto lo vas superando con la experiencia y con la mentalidad que tengas.

¿Te alejarás del freestyle ahora que estás más dedicado a tu faceta de cantante?

Me gusta sentir la adrenalina y espero volver de nuevo. Nunca creo retirarme del todo. Siempre es bueno poner los pies sobre la tierra y hacer lo que más me gusta.