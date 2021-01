Jacqueline Bracamontes es una talentosa actriz mexicana que ganó varios premios por su interpretación en diversas telenovelas. Si bien, muchos la recuerdan en “Rubí” por su papel como Maribel de la Fuente, una chica sensible, tímida y sincera que sufre una discapacidad en su pierna derecha debido a un accidente de su infancia; quienes la vieron actuar en dicho melodrama, aún la recuerdan con cariño.

Aunque trabajó en varias producciones más como “La fea más bella”, “Heridas de amor” y “Las tontas no van al cielo”, ella decidió alejarse de las novelas el 2009, año en el que actuó en “Sortilegio”. Sin embargo, ocho años después, en 2017, decide regresar a los sets de grabación para dar vida a Laura Urquidi de Serrano en “El bienamado”, en la que tuvo una participación especial.

Tras ello se dedicó íntegramente a su familia: a su esposo Martín Fuentes, con quien se casó en 2013, y a sus cinco hijas: Jacqueline, Carolina, Renata, Paula y Emilia. Y aunque se prepara nuevamente para retomar su carrera con “La suerte de Loli”, la cual la llena de mucha emoción, no todo es felicidad para ella cuando recuerda un episodio que la derrumbó por completo: la pérdida de su bebé.

La actriz pudo salir de la depresión que le provocó la muerte de su pequeño Martín. (Foto: Jacky Bracamontes / Instagram)

SE LE MURIÓ SU ANGELITO

A los dos años de haber contraído matrimonio, la actriz quedó embarazada de mellizos a quienes bautizaría con los nombres de Jacqueline y Martín, pero el parto se complicó. “Cuando estaba embarazada de Jacky, mi primer embarazo eran un niño y una niña, y en la semana 34 empecé con contracciones, pero el bebé ya había fallecido y obviamente no se sabía. A los tres días que nace mi hija y [me entero] que mi bebé ya había fallecido, me puse tan mal que me tuvieron que dormir cuando estaba en el quirófano. Para mí, el golpe más duro que me ha dado la vida es el haber perdido a mi bebé”, señaló durante el panel virtual de ‘Mujeres imparables’.

La pérdida de su hijo la sumió en la depresión, de la que le costó mucho salir. “Cuando [Martín] me lo contó y me explicó lo que había pasado yo creo que me fui a la parte más oscura que pudiera yo haber experimentado. Lloré mucho durante, fácil, un mes sin parar todos los días”, recordó la actriz mexicana.

Pese a dolor que sentía en ese momento, también era consciente de que su pequeña Jacky estaba en terapia intensiva, por lo que debía sacar fuerzas para verla y alimentarla.

Ella mencionó que después de experimentar esta terrible pérdida se preguntaba constantemente por qué le había pasado eso, pero alguien le señaló que debía sacar una enseñanza de todo lo vivido. “Hasta que una persona me dijo: ‘Jacky deja de decir por qué, sino para qué’. Eso fue a mí lo que me hizo el clic, para qué me pasó esto a mí”.

El esposo de la actriz le comentó sobre la muerte de su bebé cuando ella estaba internada, y juntos afrontaron la pérdida. (Foto: Jacky Bracamontes / Instagram)

Al hacerse nuevamente la interrogante, Jacky Bracamontes encontró la respuesta que tanto buscaba y halló paz. Para ella, ese bebé había llegado para salvarle la vida a su hermanita, además le ayudó para que sus otras hermanas llegaran a la familia.

“Emilia y Paula no estarían en mi vida si ese bebé hubiera llegado porque yo no hubiera buscado otro bebé, entonces esa también es otra razón por la que se fue, para que Emilia y Paula estuvieran en mi vida y la verdad hoy por hoy mi vida no sería la misma si esas dos chiquititas no estuvieran aquí (…). Después de vivir eso, después de tocar esos puntos de dolor que yo nunca en mi vida pensé que existieran, eso creo que a mí me hizo una mujer imparable. Hoy por hoy doy la vida por mis hijas y eso me hace levantarme, sonreír y seguir adelante. Y todas las noches le pedimos al angelito del cielo, a mi Martincito, que cuide a mis hijas y que nos cuide a nosotros”, finalizó.

La actriz en total tiene seis hijos, de los cuales uno está en el cielo. El 28 de marzo de 2013 nació Jacqueline; en julio de 2014 nace Carolina; en julio de 2016 llega Renata y el 20 de diciembre de 2018 da a luz a dos niñas, Paula y Emilia.