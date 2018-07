Una mala noticia para los fanáticos de Locomía . Si muchos aún no se recuperaban de la muerte de Santos Blanco hace un mes, por causas naturales, ahora se suma la pérdida de un integrante más del grupo español.

Se trata de Frank Romero , uno de los últimos integrantes del grupo Locomía en unirse al grupo en los años 90. El representante del cantante ibérico confirmó la noticia e informó que el artista falleció por una infección bacteriana.

"No bebía, no fumaba, ni se metía nada, y comía sanísimo, todo lo que comía tenía que ser macrobiótico. Además de ser un hombre delgado, había perdido como 20 kilos en los últimos meses", dijo Paco San José, representante del ex Locomía a El Español.

Según contó el mánager de Frank Romero , el entierro se realizará el día 17 de julio en la ciudad natal del cantante, Huelva. Además, indicó que la familia del ex Locomía estaba completamente destrozada por la noticia.

Precisamente hace dos meses, Frank Romero lanzó su último single llamado "You are all my life". En Instagram mostró la imagen de su álbum y se mostró orgulloso de todos sus logros en la vida.

"Actor, cantante, presentador, locutor, modelo", era como el ex Locomía se calificaba en su red social. Sus seguidores en Instagram lamentaron mucho su partida.

Recordemos que hace un mes, Santos Blanco falleció de causas naturales abandonado en una residencia ubicada en Gijón a la edad de 46 años. El ex Locomía estaba abandonado y su familia se enteró por las noticias.

Santos Blanco, integrante de la primera formación del grupo español Loco Mía, murió a los 46 años Santos Blanco, integrante de la primera formación del grupo español Loco Mía, murió a los 46 años

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook , Twitter , y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.