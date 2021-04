Loki, la anunciadísima serie de Disney+, estrenó un tráiler en el que se pueden ver más detalles sobre lo que se viene en sus capítulos. Con el video de dos minutos y 16 segundos los fans se pueden dar una mejor idea de lo que trata. Un adelanto: todo es muy, muy extraño. Otros podrían llamarlo muy original.

Loki se estrenará en Disney+ el 11 de junio, por cierto. Volvamos al tráiler. Uno de los aspectos que más llaman la atención de esta suerte de adelanto de la serie, y probablemente del propio Loki como personaje, es la broma entre el tramposo de Hiddleston y el personaje de Owen Wilson, Mobius M. Mobius.

Según lo que se ve, trabajarán juntos para intentar arreglar la línea de tiempo que rompió Loki. No obstante, Mobius sabe que no debe confiar en Loki (verlo apuñalar a personas por la espalda no es nada menor). Sin embargo, esto probablemente no mantendrá a Mobius al margen de la traición de Loki, ya que Loki se muestra repetidamente solo y lejos del control de TVA.

MIRA EL TRÁILER DE LOKI:

Es que Loki (Tom Hiddleston) tiene en la mira a la TVA, la Autoridad de Variación del Tiempo. Robar el ‘Tesseract en Avengers: Endgame no fue la mejor idea, por cierto, ya que se suponía que Loki iba a morir.

Owen Wilson (Wedding Crashers) acompañará a Loki en este viaje como agente de TVA. Se supone que Loki arregla la corriente temporal, ya que se han creado un sinnúmero de variaciones a lo largo de los años.

El nuevo tráiler de Loki también ofrece una mejor visión de la historia y el reparto. Ya queda más claro que la aventura visitará muchos mundos y líneas de tiempo, incluido uno que parece mostrar a Loki gobernando Asgard.

¿Y DÓNDE ESTÁ LADY LOKI?

Sin embargo, el personaje más grande que se cree que Loki todavía esconde es la presencia de Lady Loki . Si ella es la figura encapuchada que se muestra en todo el marketing, podría convertir a Loki en un juego del gato y el ratón entre dos versiones del dios de la travesura.

Loki también cuenta con Gugu Mbatha-Raw (Belle), Sophia Di Martino (Yesterday), Wunmi Mosaku (Lovecraft Country) y Richard E. Grant (Gosford Park). Kate Herron (quien dirigió Sex Education) dirigirá Loki, que presenta a Michael Waldron (Doctor Strange in the Multiverse of Madness) como guionista principal.

Si bien WandaVision se llevará el premio al programa de televisión basado en el universo Marvel más extraño, Loki parece que podría tener el segundo lugar. Estar a un par de meses del estreno nos permite deducir que aprenderemos más sobre la serie a medida que nos acerquemos a la fecha de lanzamiento.

