¡Confirmado! La edición 2020 del festival Lollapalooza en Argentina, que se iba a llevar a cabo los días 27, 28 y 29 de marzo en el Hipódromo de San Isidro, fue suspendido a raíz del coronavirus.

Gustavo Posse, intendente de San Isidro, fue el encargado de confirmar la noticia a través de su cuenta oficial de Twitter, donde informó que reprogramarán las fechas del aclamado festival de la música.

“Por las razones de público conocimiento relacionadas con el #coronavirus les informo que no se realizará el #Lollapalooza en San Isidro en las fechas previstas: 27, 28 y 29 de marzo. El festival de reprogramará. Los mantendremos informados”, escribió Posse en sus redes sociales.

Por las razones de público conocimiento relacionadas con el #coronavirus les informo que no se realizará el #Lollapalooza en San Isidro en las fechas previstas: 27, 28 y 29 de marzo. El festival se reprogramará. Los mantendremos informados. pic.twitter.com/cc3pQX5QUo — Gustavo Posse (@gustavoposse) March 12, 2020

Por su parte, el ministro de salud bonaerense, Daniel Gollán, confirmó la decisión, durante una entrevista ofrecida a Radio Nacional, en la cual explicó que “hay que mitigar e intentar que los contagios sean los menos posibles, que se instalen lo menos rápido los casos que tengamos e ir preparándonos para esas circunstancias”.

Cabe señalar que más allá de la publicación de Gustavo Posse, no se tiene mayor información sobre lo que pasará con las entradas adquiridas para el Lollapalooza. La productora DF Entertainment no se ha pronunciado al respecto y se desconoce si el recital se reprogramará para más adelante o si definitivamente no se hará. Sin embargo, en caso de que sea reprogramado, lo habitual es que se habilite la opción de reintegro del dinero a quienes no puedan asistir en la nueva fecha.

El Lollapalooza de Argentina planeaba convocar alrededor de 100 mil personas por cada día. En la primera fecha se iban a presentar Travis Scott, DJ Martin Garrix y Los Fabulosos Cadillacs. Los siguientes jornadas contarían con artistas como The Strokes, Gwen Stefani, Van Buuren, Hayley Kiyoko, Illenium, Vampire Weekend, Jaden Smith, Ratones Paranoicos, Guns N’ Roses, Lana del Rey, Alan Walker, James Blake, Rezz, Rex Orange County, Cage the Elephant, The Lumineers, Pabllo Vittar, entre otros.

