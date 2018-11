Lorena Meritano tiene un nuevo tumor y se someterá a una operación para extirparlo: "Llevo unos días complicados"

La actriz Lorena Meritano sorprendió hace unos días con una fuerte revelación a través de sus redes sociales. La argentina contó que tiene un nuevo tumor y que la próxima semana se lo extirparán.

Al inicio, Lorena Meritano indicó que llevaba 'días complicados' luego que el médico le informara sobre el tumor encontrado en el brazo. En Twitter, la actriz escribió que se extirparía el bulto en el mes de enero.

"Llevo unos días complicados con un nuevo tumor y hoy me explicaron que parece no ser malo, después de ecografias, resonancia, visita a varios médicos, angustia, insomnio, dolores, etc. Me lo van a extirpar en enero para tranquilidad de todos", escribió Lorena Meritano.

Sin embargo, con el pasar de los días Lorena Meritano se mostró más optimista y aclaró que no está pasando por un momento delicado por la detección del tumor. A través de una serie de videos, la actriz explicó que todo está muy bien con su vida.

"Es en el brazo. Es benigno, duele porque aprieta un nervio.

Será en enero, sin apuro, post controles del oncólogo. Parece estar todo bien. Estoy tranquila. Trabajando en mi libro y mis emociones fuerte. Y con fe que todo está bien. Gracias. Abrazo", escribió en Twitter Lorena Meritano.

Recordemos que en el 2014, Lorena Meritano libró una batalla contra el cáncer de mama. Después de pasar por quimioterapia y una serie de procedimientos agresivos, la actriz contó el 2015 que su cuerpo estaba libre de ese mal.