Lorena Rojas era una reconocida actriz y cantante mexicana que por siete años luchó contra el cáncer, pero lamentablemente perdió la batalla en 2015. Antes de partir, la interprete cumplió los dos más grandes sueños que tenía y eran casarse y ser mamá.

Meses antes de fallecer, la artistas adoptó a la pequeña Lucianna cuando a penas tenía unos días de nacida y dos día antes de fallecer, contrajo matrimonio con el empresario español Jorge Monje. Lorena sin duda se fue muy feliz y dejando un legado con su bebé.

La niña fue adoptada por Mayra Rojas, la hermana de la recordada ‘Isabel Arroyo’ de la telenovela “El cuerpo del deseo”. Desde ese momento es que la también actriz y presentadora de televisión se ha hecho cargo de la pequeña que acaba de cumplir seis años.

¿CÓMO ES LA VIDA DE LUCIANNA DESPUÉS DE LA MUERTE DE SU MADRE?

La pequeña Lucianna llegó a la vida de Lorena Rojas para llenarla de amor e ilusión en los últimos meses de vida. La bebé en ese momento recién cumplía un año y ahora acaba de cumplir seis años y se encuentra bajo la tutela de Mayra Rojas, que se está encargando de criarla como una hija más, pero más allá de eso, su hermana le dejó un magnifico recuerdo.

“Luciana es un ser verdaderamente mágico, y no le quito crédito a mis otros dos hijos, que son maravillosos, pero la personalidad de Luciana es verdaderamente arrolladora. Es una niña que no tiene ningún problema”, reveló Mayra Rojas a los medios de comunicación. “Me da muchísimo gusto que sea una niña como es".

Para Mayra Rojas no ha sido sencillo lidiar con la muerte de su hermana Lorena; sin embargo, su recuerdo es el motor que le ayuda a seguir adelante con la crianza de Luciana.

“El dolor de la ausencia de mi hermana no se va a acabar nunca; voy a vivir con él, el resto de mi vida”, confesó. “He aprendido a vivir con ese dolor y ha manejarlo a favor mío. Mi hermana es un ejemplo y una fortaleza para mí, pero me dejó la herencia de cuidar, y criar, y proteger a su hija”.

La actriz de 55 años asegura que la pequeña trae la vena artística desde que nació; por lo tanto, no duda, en un futuro, verla convertida en toda una estrella.

“Ha estado conmigo en las grabaciones y, mientras me estoy cambiando para la siguiente escena, ya la niña está ‘corre cámara, corre sonido, actores silencio… ¡acción!’”, mencionó. “Esa niña trae la vis de actriz y no es algo inculcado, y recordemos que no sanguíneo. Nada que lo trae en la sangre; aquí no es la sangre. Esa niña es una estrella desde chiquita”.

¿QUÉ PASÓ CON JORGE MONJE, EL VIUDO DE LORENA ROJAS?

Jorge Monje estuvo al lado de Lorena Rojas en el momento más duro que le tocó vivir y dos días antes de que la actriz mexicana falleciera, ellos se casaron y así cumplieron uno de los mayores sueños de la intérprete.

Un año después del deceso de la actriz, se supo que su viudo se quitó la vida, ya que se encontraba muy deprimido después de la muerte de Lorena, además, aseguró que no podía ver a su pequeña Lucianna.

Ante esta situación en enero del 2019, cuando se conmemoró el cuarto aniversario de la muerte de Lorena, Mayra habló al respecto de su ex cuñado y aseguró que él nunca se interesó por saber más de la pequeña Lucianna y que todo lo que dijo en su momento la afectó mucho, pero ella siguió adelante con lo que su hermana le había pedido antes de partir.