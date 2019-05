Lorenza Izzo, la única latinoamericana que actúa en 'Once Upon a Time in Hollywood', la nueva película de Tarantino

Lorenza Izzo es una joven actriz chilena que está deslumbrando a Hollywood, posicionándose con firmeza gracias al papel actoral que desarrolló en la esperada película de Quentin Tarantino “Once Upon a Time… In Hollywood”, al lado de actores de la talla de Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Al Pacino, Dakota Fanning, entre otros.



En la película, ambientada en los años 60 y que se estrenó hace unos días en el Festival de Cannes, Lorenza Izzo da vida al personaje de Francesca Capucci, una glamorosa actriz italiana. Durante la alfombra roja de Cannes, la estrella chilena coincidió con los protagonistas de la cinta, Leonardo DiCaprio, Margot Robbie y Brad Pitt, además de su director Quentin Tarantino.



La actriz de 29 años lució un moderno look que rompió esquemas para lo que se espera de una alfombra roja. Según reveló tras su paso por la red carpet, compartió un after party con las estrellas de la cinta.



“Once Upon a Time… In Hollywood” fue una de las películas más ovacionadas por la audiencia de Cannes, la cual se estrena comercialmente en las salas de Estados Unidos el próximo 26 de julio.



Lorenza Izzo ha trabajado y formado una importante trayectoria en largometrajes, protagonizando películas como “Qué pena tu boda”, “Qué pena tu familia” y “Aftershock”. Asimismo, protagonizó junto al reconocido actor Keanu Reeves la película chileno-estadounidense “Knock Knock”.



La actriz chilena, quien actualmente radica en Estados Unidos, el año pasado también sorprendió con su rol junto a los actores Jack Black y Cate Blanchett, en la película “La Casa con un reloj en sus paredes”.



El próximo estreno de “Once Upon a Time… In Hollywood” significará un hito para Lorenza Izzo, porque marcará su carrera actoral y le permitirá abrir puertas en otras producciones de similar magnitud a corto plazo.