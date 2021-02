Pocas series han marcado a una generación como lo ha hecho Los Años Maravillosos, la historia del pequeño Kevin Arnold, un chico de los suburbios con una familia de clase media, que conoció el amor junto Winnie Cooper y que fue un éxito no solo en los Estados Unidos, sino en muchas partes del mundo a inicio de los 90′s, especialmente en el Perú, donde adolescentes y familias enteras esperaban los capítulos de estreno que transmitía Panamericana TV todos los días en horario estelar. A 33 años de su estreno (1988), aquí te contamos detalles y curiosidades de esta exitosa serie cuyo abrupto final sorprendió a todos.

El inicio de la pubertad de Kevin Arnold (interpretado por Fred Savage), sus primeros amores, la incomprensión adolescente y sus aventuras junto a su inseparable amigo Paul Pfeiffer (Josh Saviano) en la secundaría Robert F. Kennedy en el inicio de 1968, encandiló a la critica que decidió nominarla y entregarle el Premio Emmy como Mejor serie de Comedia.

La historia del muchacho de 12 años era narrada en off por su versión adulta, en la voz de Daniel Stern, quien contaba todo en retrospectiva. Sus conflictos familiares y su amor incondicional por Gwendolyne Cooper, “Winnie”, personaje interpretado por Danica McKellar con quien conserva una estrecha amistad hasta el día de hoy.

Los premios llegaron desde los primeros capítulos

La cadena estadounidense ABC fue la encargada de darle vida a la ficción, que en 1988 consiguió también el TCA Award al Logro Excepcional en Comedia. Al año siguiente obtuvo el Globo de Oro a mejor serie de Televisión (1989) y los Emmy a mejor Guión en una serie de Comedia.

OTROS NOMBRES QUE TUVO LA SERIE

Los Años Maravillosos fue un éxito internacional, pero en otros países se le conoció con el título de “Esos años felices” o “Aquellos años maravillosos” y en otros como “Kevin, creciendo con amor”.

El tema emblemático de la serie se llama “With a Little help from my Friends” y es interpretada por el británico Joe Cocker. La canción es originalmente de Los Beatles, pero la versión más recordada es la del solista en el Festival de Woodstock (1969).

Elenco de los Años maravillosos se reunieron después de tiempo (Foto: ABC)

¿POR QUÉ TUVO ABRUPTO FINAL?

La dulzura era una característica del carismático Fred Savage (Kevin Arnold), por lo que muchos se sorprendieron con la denuncia acoso sexual contra el actor y su colega Jason Hervey (que interpretaba a su hermano Wayne) de parte de la vestuarista Monique Long, (31 años) durante la sexta temporada en 1993.

La actriz Alley Mills (Norma Arnold) que interpretaba a la madre de Fred Savage, en la ficción, dio algunos detalles del fin de la serie. “Cuando filmamos el último episodio de la serie, ninguno de nosotros sabíamos si sería renovada, a causa de una demanda por acoso sexual completamente ridícula contra Fred, que es la persona más inofensiva, más increíble y dulce que hay en la Tierra”, contó Mills a Yahoo Entertainment.

Monique Long, contó la Justicia que Fred Savage y Jason Hervey la acosaban verbal y físicamente y que no la dejaban realizar su trabajo. La demanda terminó en un acuerdo fuera de los tribunales y nunca se volvió a hablar del tema.

¿QUÉ HIZO FRED SAVAGE DESPUÉS DE LA SERIE?

Fred Savage llegó a la serie con 12 años y tras alcanzar la fama tuvo que cerrar esta etapa de manera accidentada. Los 115 episodios que grabó para la cadena ABC no solo le dieron fama, sino que a los 17 años ya era millonario.

Le costó mucho desprenderse de la fuerte imagen de Kevin Arnold. En 1997 protagonizó Working, una sitcom que solo duró dos temporadas. Volvió a intentar suerte en 2006 con la comedia Crumbs, con los mismos resultados y su último intento fue en 2015 con The Ginder, pero su fama nunca volvería a ser la misma.

Hoy “Kevin Arnold” es un exitoso productor y director de series como Hannah Montana y Wizards of Waverly Place, para Disney Channel. También fue responsable del éxito de Modern Family.

LA EXITOSA CARRERA DE DANICA MACKELLAR TRAS LA SERIE

La bella Winnie Cooper (Danica Mackellar) fue el amor platónico de todos los seguidores de serie, su sonrisa inocente, sus grandes y su talento para la actuación la han mantenido ligada al cine y la actuación siendo su última película para Hallmark Chanel (2020): “Christmas She Wrote”.

Pero no todo es arte para Danica quien se graduó en la UCLA en Ciencias Matemáticas y ha publicado varios libros referentes en la materia para niños y junto a dos colegas ideó el Teorema de “Chayes-McKellar-Winn”.

“Las matemáticas no apestan”, “Besa a las matemáticas”, “No abras ese libro de matemáticas”, “Buenas noches números”, “10 mariposas mágicas” y “Hora del baño, hora de matemáticas” son algunos de los libros publicados por la actriz que también participó en la versión estadounidense del “Bailando”.

¿QUÉ SUCEDIÓ CON PAUL PFEIFFER (JOSH SAVIANO), ERA MARILYN MANSON?

Durante algún tiempo corrió el rumor que el simpático e inofensivo amigo de Kevin Arnold, Josh Saviano, se había convertido en el polémico Marilyn Manson. Pese a los rasgos físicos, este rumor fue desmentido rápidamente.

El propio Josh Saviano presentó su biografía en un programa de la televisión estadounidense, en 2005, y se encargó de aclararlo: cuando terminó la serie fue a la universidad, estudió ciencias políticas y comenzó una carrera como abogado.

LO QUE NO SABÍAS DE LOS AÑOS MARAVILLOSOS

Winnie y Rebeca Slater son hermanas. Crystal McKellar quien interpretó a la temperamental Becky Slater, es hermana de Danica quien fue seleccionada en el casting al que amabas acudieron. La producción luego incluyó Crystal para que sea la novia de Kevin mientras Winnie salía con Kirk Mc Craig.

Rebeca Slater y Winnie Cooper son hermanas en la vida real (Foto: Instagram)

El primer capítulo se emitió el 31 de enero de 1988 , después del Super Bowl . Este capítulo es emblemático, sobre todo porque es la primera vez que Kevin Arnold besa a Winnie Cooper , su vecina y compañera de séptimo grado.

, después del . Este capítulo es emblemático, sobre todo porque es la primera vez que , su vecina y compañera de séptimo grado. La voz de Kevin Arnold también es la de Gokú. El actor mexicano Mario Castañeda, conocido por prestar su voz a Gokú en Dragon Ball Z, es la voz adulta de Kevin Arnold para la versión la serie en Latinoamérica.

El primer beso entre Kevin y Winnie se repitió seis veces. La toma con la que se cierra el primer capítulo fue repetida en varias ocasiones debido a que Danica Mckellar no podía evitar sonreír en dicha escena que requería un poco de tristeza por la muerte de su hermano.

La escena del primer beso entre kevin Arnold Winnie se repitió seis veces y (Foto: ABC)

Alley Mills y Dan Lauria, los padres de Kevin Arnold en la serie no tuvieron hijos en la vida real. Fred Savage, en cambio, tiene tres hijos.

los padres de Kevin Arnold en la serie no tuvieron hijos en la vida real. Fred Savage, en cambio, tiene tres hijos. La escena más romántica de la serie cuando Kevin y Winnie se dijeron “Te amo” por primera vez lo hicieron por separado, debido a que sus horarios escolares impedían que grabaran juntos. Estos han sido algunos de los detalles que no sabías sobre una de las series más exitosas de todos los tiempos.